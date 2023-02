Tamburi nella notte | Curiosità sull’opera teatrale in onda su Rai 5

Nel pomeriggio di venerdì 10 febbraio 2023, andrà in onda l’opera teatrale Tamburi nella notte, opera di Bertolt Brecht. Dal contenuto molto particolare, scopriamo insieme di cosa tratta.

Curiosità su Tamburi nella notte, opera di Brecht

Prima di analizzare la trama ed il contenuto di “Tamburi nella notte” scopriamo qualche piccola curiosità. La storia si svolge in una notte del novembre 1918 alla vigilia di quella che a Berlino diverrà la rivolta spartachista.

Si tratta di un’opera teatrale ambigua, in cui quel modo di andare controcorrente alle convenzioni aiuta a descrivere una storia che si discosta in ogni modo possibile da quelle ideae romantiche che si possono avere della vita.

La trama dell’opera

Il protagonista della storia è Andrea, un reduce di guerra che non vive più a Berlino ed è lontano dalla sua donna Anna ormai da quattro anni. Tutti pensano che sia morto, così decide di bussare alla porta della sua amata per tornare con lei, proprio la notte dell’attacco del quartiere dei giornali.

In questo frangente scopre che Anna deve andare in sposa ad un signorotto locale, un tale Murk, palesemente non innamorato di lei, piuttosto amante dell’alcol, e per il quale neanche lei prova l’amore che provava per Andrea. La loro è la tipica unione borghese fatta per soldi, indotta dai rispettivi genitori non curanti di ciò che desiderano i figli ma preoccupati solo di creare buone situazioni economiche reciproche.

Anna avrebbe voluto ribellarsi a quanto le sta accadendo ma non ci riesce pur sapendo in cuor suo a cosa sta andando incontro. È ben cosciente infatti dell’aria stantia che la circonda. Incapace tuttavia di dire no, sta facendo sì che il suo destino percorra la strada sbagliata. Tuttavia ritrovandosi davanti agli occhi il suo unico sincero amore qualcosa dentro di lei cambia, e nonostante aspetti un bimbo di Murk tornerà con il suo Andrea.