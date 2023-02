The Umbrella Academy 4, quando esce? Cosa sappiamo sul quarto ed ultimo capitolo

The Umbrella Academy sta tornando! Netflix annuncia con una serie di foto, ricondivise anche dagli stessi protagonisti, che le riprese della quarta ed ultima stagione sono iniziate. Quando esce allora il nuovo capitolo?

I protagonisti della serie soprannaturale basata sul fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá sono tornati sul set, e lo dimostrano con una foto insieme allo showrunner Steve Blackman che in occasione dell’annuncio della quarta stagione (ad agosto 2022) aveva affermato che questa sarebbe stata “una storia incredibile, una storia che terrà i fan con il fiato sospeso fino agli ultimi minuti”. Aveva voluto assicurare ai telespettatori una degna conclusione della storyline dei fratelli Hargreeves.

The Umbrella Academy – dove eravamo rimasti?

D’altronde la terza stagione era terminata con Sr Reginald che nel tentativo di riprogrammare l’universo, era stato interrotto da Allison e i membri della Umbrella e Sparrow Academy erano stati trasportati in un nuovo mondo in cui non possedevano i loro poteri. Vedremo dunque come se la caveranno i protagonisti in questa nuova realtà, se sapranno ambientarsi o sentiranno la nostalgia del vecchio mondo. Chissà se la “normalità” che sarà loro restituita sarà vista come libertà o maledizione.

La serie arrivata per la prima volta sugli schermi nel 2019, è pronta per il suo capitolo finale attesissimo dai telespettatori che assisteranno alla conclusione di una storia iniziata quasi cinque anni fa. Non abbiamo ancora una data di uscita, si ipotizza però che la quarta stagione possa arrivare tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno del 2023. Gli episodi trasmessi saranno 6 ed anche se pochi, secondo lo showrunner saranno fantastici e i fan li adoreranno.

Quello che è certo è che ci aspetteranno nuove avventure. Dopo le prime due stagioni che avevano seguito il filo conduttore dei libri, già dal terzo capitolo ci si era allontanati. Questo ha dato modo di esplorare nuovi orizzonti e creare nuove storie.