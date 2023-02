Quando esce Berlino, spin-off de La Casa di Carta? Ecco che cosa sappiamo

Netflix annuncia la messa in onda dello spin-off de La casa di Carta. Quando esce? Di cosa parlerà?

Per gli orfani della popolare serie tv spagnola, La casa di Carta, è in arrivo una novità! La piattaforma di streaming Netflix rivela l’uscita dello spin-off dello show. Sarà dedicato a Berlino, uno dei personaggi più amati.

Spin-off de La Casa di Carta – quando esce e di cosa parlerà?

“Berlino è romantico e crudele, generoso ma anche egoista, un personaggio che vive in un cortocircuito. Avevamo voglia di approfondire il lato più ludico e comico ma anche romantico di Berlino senza dimenticare quello psicopatico che ogni tanto emerge. La nuova serie è ambientata in un passato indefinito ed è un manuale di amore e rapine” ha affermato lo sceneggiatore Álex Pina, parlando del progetto.

A proposito di questo, lo stesso attore si è ritenuto felice di farne parte. Non era sicuro di come Berlino potesse tornare sulle scene dopo il finale de La Casa di Carta, ma l’idea di collocarlo in un universo diverso da quello originale, potrebbe essere un nuovo modo di farlo rivivere nel cuore dei telespettatori.

Le vicende si concentreranno dunque sul braccio destro del Professore e Pedro Alonso tornerà a interpretare il personaggio che l’ha reso famoso. Sullo sfondo di una Parigi e tra le strade di Madrid assisteremo alla nuova serie di rapine di Berlino e la sua banda. Ci sarà una nuova squadra composta da Michelle Jenner nel ruolo di Keila, un’autorità nel campo dell’ingegneria elettronica; Tristán Ulloa nel ruolo di Damián, un professore filantropo, Begoña Vargas nei panni del kamikaze Cameron, Julio Peña Fernández nel ruolo di Roi, il fedele seguace di Berlino; Joel Sánchez sarà invece il volto di Bruce, l’instancabile uomo d’azione della banda.

Lo spin-off (Berlino) sarà composto da 8 episodi in cui avremo modo di approfondire la nostra conoscenza di Berlino e lo vedremo in azione mentre cercherà di tentare un colpo da ben 44 milioni di dollari. Nel teaser rilasciato da Netflix lo vediamo intento ad osservare un plastico, che dovrebbe rappresentare il luogo del suo prossimo colpo, e l’immagine di una donna che probabilmente avrà un impatto nella sua vita, d’altronde il pensiero del rapinatore recita: “Solo due cose possono rallegrare una giornata cupa: la prima è l’amore. La seconda è rubare un mucchio di soldi“.

Il primo trailer rilasciato rivela anche l’uscita della serie, Dicembre 2023. Ci sarà da aspettare ancora un pò, ne varrà la pena?