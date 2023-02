Vite al limite, che fine hanno fatto Holly e Lashanta? Quanto pesavano e quanto pesano oggi?

Vite al limite, come stanno oggi Lashanta White e Holly Hager? Tutti i telespettatori che seguono il programma di Real Time, conoscono bene le storie di Lashanta White e di Holly Hager, così come di altri pazienti che hanno deciso di rivolgersi alla clinica per cambiare la propria vita. Sappiamo bene che c’è chi riesce a cogliere tutte le opportunità e mettendo in campo tante armi, tra le quali la costanza e il coraggio, riescono a dimagrire ottenendo l’operazione di bendaggio gastrico. Questo è quello che poi permette il dimagrimento vero e proprio, quello più importante. Lashanta e Holly sono riusciti nel loro intento? Come stanno oggi?

Vite al limite, il percorso di Lashanta White e Holly Hager

Lashanta White e Holly Hager sono due donne che hanno sicuramente avuto un percorso diverso all’interno del programma. La prima ha infatti dimostrato di non essere proprio convinta a portare avanti un percorso di dimagrimento ed ha polemizzato con tutti, sin dall’inizio. Ha seguito soltanto in parte il percorso ma ciò nonostante dopo 9 mesi era riuscita a perdere ben 60 chili. Per via del suo atteggiamento però, il Dottor Nowzaradan ha deciso di espellere la paziente dalla trasmissione. Holly, invece, ha portato avanti un percorso più importante, più tranquillo e costante , riuscendo a perdere oltre 100 chili e ottenendo così il bypass gastrico. Anche subito dopo, la donn aha continuato a seguire dieta e allenamenti ed i risultati sono stati parecchio evidenti.

Quanto pesavano e quanto pesano oggi

Nonostante il suo percorso non sia stato dei migliori, oggi la donna ha raggiunto il suo obiettivo. Non soltanto il suo peso è passato dai 320 a 240, ma anche dopo il programma ha continuato a perdere peso, ottenendo un risultato davvero strepitoso. Anche la sua vita privata è notevolmente cambiata. La donna pubblica continuamente aggiornamenti del proprio corpo sui social, ed informa così i fan sui chili persi. Ha un profilo anche su Tik TOk dove spesso sfoggia dei look molto divertenti. La trasformazione di Holly invece, è davvero fenomenale. La donna, che al momento del suo ingresso in clinica pesava oltre 300 kg, ha continuato a seguire uno stile di vita piuttosto sano. Non abbiamo molte informazioni su di lei, ma a qualche magazine americano avrebbe rivelato di aver perso tanti chili e di aver anche trovato lavoro come rappresentante presso un’azienda di cosmesi.