Domenico Marocchi è fidanzato? Cosa sappiamo della sua vita privata

È un giornalista e conduttore televisivo molto amato e seguito dal pubblico, ma poche sono le informazioni presenti in rete sulla sua vita privata. Di chi stiamo parlando? Di Domenico Marocchi inviato di importanti trasmissioni Rai e allo stesso tempo conduttore di programmi molto apprezzati dal pubblico.

Chi è Domenico Marocchi

Domenico Marocchi è un giornalista ed un conduttore televisivo nato a San Benedetto del Tronto il 17 maggio 1981. Marocchi si è laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università di Bologna e nel 2008 è diventato giornalista professionista. I primi passi nel mondo del giornalismo li ha mossi come tirocinante all’interno della redazione del Tg1 ma anche nella redazione di Uno Mattina. Ma sono diverse le esperienze maturate nel corso del tempo, fino ad arrivare al pinto di lavorare per il TG di Canale Italia ma anche per Sky tg24. Il tutto prima di fare ingresso a Rai Lab ovvero il laboratorio dedicato alle risorse artistiche della Rai. Come affermato poc’anzi Domenico Marocchi è stato ed è ancora l’inviato di importanti trasmissioni come ad esempio Storie Vere di Eleonora Daniele, La vita in diretta, Estate in diretta, Oggi è un altro giorno ecc.

Domenico Marocchi è fidanzato?

Se tante sono le informazioni emerse sulla sua vita professionale ecco che lo stesso purtroppo non si può dire del suo privato. In tanti si sono domandati se il conduttore televisivo e giornalista sia fidanzato oppure no. Purtroppo a tale domanda non è possibile fornire una risposta in quanto non sono presenti informazioni che riguardano la vita privata del professionista, forse un poco troppo riservato su quella che appunto è la sua vita lontano dalla televisione e dalle telecamere.