La Traviata | Curiosità sul film del 1982 in onda su Rai 5

La prima serata di venerdì 10 febbraio 2023 porta in auge un film di Franco Zeffirelli, dedicato ad un’opera teatrale di Giuseppe Verdi. Stiamo parlando de La Traviata, una storia avvincente che si ispira al romanzo celebre di Dumas La signora delle camelie. Ecco la trama e il cast.

Il cast de La Traviata di Franco Zeffirelli

In questa versione cinematografica de La Traviata, il cast è tutto d’eccezione. Il protagonista viene interpretato da Plácido Domingo, affiancato da Teresa Stratas, Ricardo Oneto, Robert Sommer, Allan Monk, Cornell MacNeil, Pina Cei, Axelle Gall e Maurizio Barbacini.

La trama

Il protagonista della storia è Alfredo Germont, un ragazzo appartenente ad una delle famiglie più facoltose della città. Il ragazzo ha perso la testa per una cortigiana alla moda: Violetta Valéry. Ricambiato, i due cominciano a vivere il loro idillio, lei lascia la sua vita, lui la sia casa, per andare a vivere in campagna. Condividono momenti molto intensi e felici finché non sopraggiunge il padre di lui, Giorgio Germont.

Giorgio si accorge che tra i due ragazzi davvero vivono un amore vero ma fa capire alla ragazza che per il futuro di Alfredo servirebbe a quest’ultimo una relazione con una donna del suo rango. Inoltre le spiega anche che persino il matrimonio della sorella di Alfredo è compromesso a causa della loro storia. A sentire queste parole Violetta scappa senza dire nulla ad Alfredo. Quest’ultimo si convince che lei non volesse più stare con lei.

Violetta e Alfredo si riscontrano dopo tempo a Parigi durante una festa e lui sprezzante le “regala” una somma di denaro appena vinta al gioco. Lei già di base debilitata dalla tisi non regge al dolore e si alletta. La sua governante decide così di scrivere ad Alfredo e raccontargli la verità. Alfredo riesce dunque a chiedere perdono alla sua amata, al suo capezzale prima che esali l’ultimo respiro.