GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 32: Nulla di vero

Allora io già sono nera perché ieri ho dovuto guardare il GF Vip quando su Rai 1 c’era Sanremo: come minimo devi farmi un puntatore, e invece una noia mortale. Piersilvio questa non te la perdono! Ma come gli è venuto in mente di mandare in onda il GF nella settimana santa di Sanremo? Per di più questa edizione è di un finto mai visto. Non ha la minima credibilità. I concorrenti, tutti nessuno escluso, hanno studiato e non sono spontanei in nulla. Io non credo a niente di quello che vedo quest’anno ormai. Io amo il trash ma non ce n’è l’ombra e non venitemi a dire che Oriana che dà calci agli armadi insultando gli altri è divertente perché quello non è divertente. Ma posso io rimpiangere il man che canta Esmeralda??? Tutte le puntate incentrate sulle coppie, che poi diciamoci la verità, che grandi coppie quest’anno… Non ho mai visto una coppia più tossica dei Donnalisi, gli Oriele un altro po’ e si prendono a mazzate ma cercano di stare comunque insieme perché la ship aiuta e infine gli Incorvassi che hanno la stessa passione dei miei nonni che stanno insieme da 50 anni. Come se non bastasse hanno fatto entrare anche gli ex. C’è n’era davvero bisogno? Per me no. Sono piena satura di ship fake.

Attilio Romita si è preso giustamente il cazziatone per aver definito un’associazione mafiosa quella composta da quelli che lo hanno nominato. Diciamo che il giornalista non prende affatto bene le nomination. Ha sbagliato non c’è dubbio ma che per questo gli sia arrivata una diffida da parte dalla famiglia Tavassi mi pare follia. I parenti mai come quest’anno stanno facendo un reality a parte. Tra chi infama gli avversari dei parenti su Twitter e chi mette i like e chi scrive cattiverie sull’avversario, stanno diventando imbarazzanti. Sono arrivati addirittura a bloccare un’entrata facendo una denuncia per stalking: ci rendiamo conto? Ma ca**arola è un gioco! Questo si sono dimenticati tutti.

Come dico spesso parole come bullismo, branco, violenza psicologica sono esagerate quando si parla di un reality e ieri sera Signorini ha fatto proprio un discorso su questo. Da settimane la famiglia e i fan di Antonella sostengono che la ragazza sia vittima di bullismo. Ieri sera Alfonso ha portato Antonella a dire che non è vero: “Se ti fanno bullismo e stai così male ti invito ad uscire”. Secondo voi che ha fatto? Ma quella non esce manco se crolla la Casa figuriamoci.

In nomination che è eliminatoria ci sono: Nikita, Attilio, Antonino, Edoardo Donnamaria, la Murgia, Davide, Daniele e Oriana. Mezza casa insomma. Vi dico la verità io mi sono scocciata pure di votare, fate voi, mi fido. Mi pare comunque scontato che Attilione tornerà a breve dalla sua Mimmuzza.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

(Questa settimana niente meme perché – come fa notare la Velenosa: “Ho avuto difficoltà a trovare dei meme perché ieri il gf l’ho visto solo io”)