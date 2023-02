Sirenetta, arriva il live action: quando esce? Chi interpreterà Ariel in carne ed ossa?

Live Action della Sirenetta – cosa sappiamo?

Finalmente dopo quasi quattro anni di produzione, interrotta e ripresa più volte a causa del Covid, le riprese e la post produzione del live action della Sirenetta stanno per concludersi. Il regista, Rob Marshall, proprio per questo motivo, l’ha definito il lavoro più impegnativo che abbia mai realizzato. Le difficoltà inoltre sono state dovute al dover girare le scene sott’acqua e dunque coreografare il tutto per l’assenza di gravità. Il film dovrebbe essere pronto per la fine di marzo.

Per quanto riguarda la colonna sonora, nel live action ci saranno le musiche originali di Alan Menken (La Sirenetta del 1989, Aladdin, Hercules, Rapunzel – L’Intreccio della Torre, Come D’Incanto) oltre a quattro nuove canzoni co-scritte con Lin-Manuel Miranda (Oceania, Il Ritorno di Mary Poppins (come attore) ed Encanto).

Live Action Sirenetta – cast e data di uscita

Già da tempo tuttavia abbiamo notizie riguardo il cast. Della troupe fanno parte: Melissa McCarthy che interpreterà Ursula, valoroso principe Eric sarà Jonah Hauer-King mentre il Re Tritone avrà le fattezze di Javier Bardem. E la protagonista?

Un primo teaser diffuso lo scorso anno aveva presentato la protagonista, ad interpretare Ariel sarà Halle Bailey. Dietro questa scelta vi sono state numerose polemiche a causa del colore della pelle dell’attrice, che non rispecchierebbe la versione cartoon della Sirenetta. Tuttavia nonostante le critiche, sui social ci sono stati anche molti commenti di approvazione per la scelta, in particolare da parte delle madri che vogliono che le proprie bambine si sentano incluse, e che le principesse non devono per forza avere la pelle bianca.

La stessa attrice aveva dichiarato di sentirsi onorata per il ruolo e aveva annunciato l’uscita nelle sale, prevista per fine maggio 2023. Una data di uscita certa non è stata rilasciata tuttavia è probabile che avremo una risposta durante il SuperBowl 2023, evento in cui vengono trasmette tutte le ultime uscite cinematografiche.