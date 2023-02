L’Eredità 10 febbraio 2023, Chiara non indovina la parola alla ghigliottina

Nella puntata di quest’oggi – 10 febbraio 2023 – è arrivata al gioco finale de L’Eredità Chiara, donna calabrese dotata di un grande stile (tanto che ha gareggiato durante tutta la puntata con un cappello, tolto al momento della ghigliettina).

Alla ghigliottina, la campionessa s’è ritrovata a concorrere per la cifra di 22.500 euro e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Palla

Idea

Pulire

Rumore

Cottura

La campionessa, dopo il canonico tempo di riflessione (durante il quale è apparsa ben poco convinta), ha scritto la sua parola sul cartoncino: Vapore.

La parola scelta le era giunta a partire da Cottura ma non era Vapore la parola scelta dagli autori per vincere la ghigliottina bensì Fondo.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (i virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna):

Palla sul Fondo – un concetto calcistico che ha portato Insinna ad avventurarsi in una imitazione di una telecronaca.

Idea di Fondo – quella che non ha avuto quest’oggi la campionessa che non è riuscita a vincere alla ghigliottina.

Pulire a Fondo – quando si pulisce per bene un ambiente.

Rumore di Fondo – quello che è sempre presente e finisce che smettiamo di accorgercene.

Fondo di Cottura: “liquido lasciato durante la cottura di carni o di pesci” che diventa anche un sughetto.