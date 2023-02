Sanremo 2023, Luca Jurman stronca i cantanti: “Ultimo abbastanza banale, Giorgia imprecisa”

L’ex professore di Amici ha dato un parere tecnico piuttosto duro sui cantanti di Sanremo 2023

Il Festival di Sanremo 2023 è giunto alla terza puntata e i 28 big in gara si stanno esibendo tutti con le loro canzoni e anche cover che hanno fatto la storia della musica italiana. Qualcuno però ha avuto da ridire proprio su alcuni di loro e si tratta di Luca Jurman, musicista, vocal coach ed ex insegnante di canto di Amici. Intervistato da FanPage, infatti, l’esperto di canto ha espresso un parere tecnico sulle performance e i brani dell’attuale edizione del festival della canzone italiana. Tra questi quelli di Giorgia, Ultimo, Marco Mengoni, Madame, Mr Rain, i Cugini di Campagna e Lazza.

Critiche per Giorgia e Ultimo

“Non un po’, molto imprecisa. L’intonazione precaria, a volte calante, altre crescente” ha esordito così Luca Jurman riguardo la performance di Giorgia a Sanremo 2023. “Io da Giorgia mi aspettavo la sberla. Che arrivasse lei e mandasse tutti a casa. E invece no. Spero di ricredermi stasera” ha poi continuato l’ex professore di Amici a FanPage. Anche su Ultimo, Jurman non ha risparmiato dure critiche: “Lui è sopravvalutato super pompato. Non è un prodotto discografico che mi sconvolge. Lo trovo anche abbastanza banale”. Il vocal coach ha poi avuto da ridire anche su Mr Rain, dichiarando: “Roba da nazionalpopolare, un parac**”. Infine, Jurman ha strocato anche Madame: “Mi ha stufato, questo fatto che non si capisce nulla quando canta”.

Impressione positiva per i Cugini di Campagna e Lazza

“Devo dire che non avevo grandi aspettative su di loro, poi è arrivato Nick Luciani con la voce naturale, senza falsetto, intonatissimo, anche i cori perfetti” ha dichiarato il musicista sui Cugini di Campagna, piacevolmente sorpreso a Sanremo 2023. Anche su Lazza, Jurman ha espresso un opinione piuttosto positiva: “è il più interessante, rispetto a tutte le cavolate che ho sentito dai giovani”. E infine ha promosso anche Marco Mengoni, affermando che lo metterebbe sul podio assieme ai Cugini di Campagna e Lazza.