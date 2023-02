Chi sono Bnkr44, gruppo che ha duettato con Sethu a Sanremo 2023?

Ecco chi sono i Bnkr44, band che ha cantato con Sethu a Sanremo 2023

Nella terza serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo ha destato parecchie sorprese come artisti curiosi e poco conosciuti al pubblico italiano. Tra questi ci sono i Bnkr44, band emergente che ha duettato assieme a Sethu un brano intitolato Cherlie fa Serf dei Baustelle. Il gruppo è originario della Toscana (a Villanova, frazione tra Empoli e Firenze) ed è formato da Fares è la voce, Erin è voce e produzione, Jxn si occupa delle produzioni, Caph è voce e chitarra, Faster e Piccolo entrambi voce e Ghera che è il manager.

Hanno debuttato nel mondo discografico nel 2019 e tutto è iniziato da un “bunker”, uno scantinato in cui la band classe 2000 suonava e faceva le prove. Il successo è arrivato nel 2020, anno in cui hanno pubblicato “44.Deluxe” con l’etichetta Bomba Dischi, una selezione di tracce già uscita su SoundCloud, che vede anche un featuring con Lil Kvneki degli Psicologi. Poi hanno collaborato con diversi artisti noti come Calcutta, Ariete Franco126 e Giorgio Poi Un anno fa hanno pubblicato Farsi male a farsi bene, EP in cui è presente una collaborazione con Ariete nel singolo Tutte le sere. Nel 2022 pubblicano “Farsi male a noi va bene 2.0″, riedizione del disco precedente che però presenta un bonus di cinque tracce, compresa quella di “Giorni vuoti” con Tredici Pietro. Inoltre sono stati ospiti di album d’importanza come quello con Sicke Duke intitolato Domani ti chiamo e quello di Night Skinny con “Diavolo”, insieme a Ghali, Rkomi e Tedua.

Nel maggio 2022 hanno avuto il suo primo tour e dopo un mese hanno preso parte al Wom Festival a Lucca. Nel gennaio 2023 hanno pubblicato il brano per non sentire la noia.