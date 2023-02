Chi sono i Kingdom Choir, gruppo presente a Sanremo 2023 e alle nozze di Harry e Meghan?

Ecco chi sono i Kingdom Choir, gruppo che si è esibito con Mengoni a Sanremo e alle nozze di Harry e Meghan

Nel corso della serata delle cover del Festival di Sanremo 2023, i 28 artisti hanno portato un ospite per poter intonare una cover. Tra questi ci sono stati i Kingdom Choir, gruppo gospel che ha duettato Let it be, storico brano di successo dei Beatles assieme al Big in gara Marco Mengoni.

Chi sono?

Nato nel 1994 da un’idea di Karen Gibson, attuale direttrice del coro, prevedendo il grande successo nel Regno Unito dei coristi ingaggiati per le loro notevoli doti canore. All’inizio del 2018 è uscito il loro primo album Stand by me, che ha riscosso diversi consensi da parte del pubblico ascoltatore. Da quell’anno hanno iniziato a viaggiare per esibirsi in giro per l’Europa.

Il coro ha sempre continuato le loro tradizioni cristiane e non per realizzare una sonorità, che non sia rappresentativa per la loro comunità. La loro popolarità mondiale, però, è giunta al matrimonio reale del pricinpe Harry e Meghan Markle: infatti la loro performance di Let it Be dei Beatles è tra le più conosciute e gradite e ha commosso così tanto i cittadini britannici, che è stato definito il miglior coro gospel del Regno Unito.