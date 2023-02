Un marito | Di cosa tratta l’opera teatrale di Italo Svevo in onda su Rai 5

Un marito è l’opera teatrale che nel primo pomeriggio di Rai 5, per la precisione ore 16, di lunedì 13 febbraio, terrà compagnia il pubblico. Commedia molto profonda e particolare, emblema del 900 italiano, ecco di cosa tratta.

Una storia di apparenze in Un Marito

Un marito è l’opera di Italo Svevo proposta in una particolare versione da Rai 5. Si tratta di una trama fitta, apparentemente superficiale. Ma dietro la storia di tradimenti, di uccisioni di mogli e corna presunte, si nasconde l’anima tormentata che ha rappresentato tutto il 1900.

Con questa opera di Svevo si supera alla grande la presenza doppia del teatro pirandelliano, delle maschere, per raggiungere la dicotomia dubbio certezza che rappresenta tutta la storia.

Cast

Questo adattamento della commedia di Italo Svevo nasce dalla regia di Fulvio Tolusso. Le scene sono a cura di Filippo Corradi Cervi, i costumi di Emma Calderini. Nel cast ci sono Elena Zareschi, Armando Alzelmo, Dario Mazzoli, Ottavia Piccolo, Nando Gazzolo, Annamaria Lisi. Ci sono poi Mario Feliciani e Itala Martini.

La grandezza di Svevo nelle opere minori

L’opera Un marito mostra la palese grandezza di Italo Svevo e del suo desiderio di sgretolare gli attaccamenti teatrali dell’epoca. Svevo è stato un grande maestro triestino ma alcune delle sue opere sono state relegate alla secondarietà. Se da un lato ricordiamo grandi capolavori come “La coscienza di Zeno”, dall’altro ci sono queste opere minori che rappresentano per lui un costante esercizio sperimentale drammaturgico. Lo si potrebbe quasi definire come una specie di allenamento che lo ha impegnato per tutta la vita.

Un esercizio in cui si ritrovano riflessioni e temi che poi vanno a trasformarsi in un dosaggio di satira e di ironia mista a drammaticità, proprio come accade nelle vicende di Zeno. Tutti sintonizzati insomma alle ore 16 per quest’opera di Svevo che è tutta da scoprire.