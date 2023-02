Mare fuori 4, quando uscirà? Anticipazioni sulla quarta stagione: ecco chi potrebbe non esserci

Non è ancora uscita completamente la terza stagione che già si parla di una quarta, stiamo parlando del successo di Mare Fuori, la serie ideata da Cristiana Farina ambientata nel carcere minorile di Napoli.

Il grande riscontro che Mare Fuori ha ottenuto è sicuramente dovuto alla sua trama, che racconta le vicende dei ragazzi all’interno del carcere, affrontando diverse tematiche tra cui le lotte di potere tra le famiglie mafiose, i rapporti con i genitori, l’amore e il senso di appartenenza.

Una visione dell’adolescenza profonda che scava nel passato e nei demoni di ognuno dei protagonisti. La serie è divenuta ormai un fenomeno sociale, al punto da essere riconosciuta anche dalla stessa Rai che durante l’ultima serata di Sanremo ha invitato il cast sul palco; i ragazzi si sono esibiti cantando la sigla.

Mare fuori 4, quando uscirà?

Non abbiamo ancora una data di uscita riguardo la quarta stagione di Mare Fuori, ma la produzione del nuovo capitolo sarebbe già avviata ed è dunque probabile che potrà uscire nella prossima stagione televisiva 2024-2025. Si ipotizza che il numero degli episodi sarà 12 come le precedenti stagioni.

Per quanto riguarda il cast vi sono sicuramente dei personaggi che non rivedremo, come Gaetano O’Pirucchio, considerata la sua fine nella terza stagione e ci si chiede se, Rosa Ricci sarà nuovamente tra i protagonisti.

Non sappiamo inoltre se il cast originale sarà riconfermato ma è molto probabile che assisteremo a new entry che andranno a scombinare gli equilibri dentro e fuori il carcere. Per quanto riguarda Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, possiamo solo affermare che nella terza stagione ha avuto un ruolo abbastanza dominante e che attorno alla ragazza si sono costruite diverse stoyline, anche per il legame con Carmine, su cui si sono focalizzate le prime due stagioni.

Ciò che è certo al momento è che la quarta stagione di Mare Fuori è ufficiale.

Nell’attesa di conoscere ulteriori dettagli, è possibile veder tutte e tre le stagioni su RaiPlay prima del debutto televisivo il 15 febbraio 2023 su Rai 2.