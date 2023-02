Salvatore Esposito al Nerd Show 2023: “Sono appassionato di thriller, m’ispira Stephen King”

Nell’incontro al Nerd Show di Bologna, Esposito si racconta ai fan dalla sua professione di attore alla passione per la scrittura

Domenica 12 febbraio 2023 si è concluso il Nerd Show, tenutosi presso Bologna Fiere. L’evento ha raccolto di 45 mila visitatori appassionati di videogiochi di oggi e del passato, fumetti, cosplayers e anche di cinema. Nel corso della kermesse, sono stati ospitati diversi personaggi famosi, tra cui anche Salvatore Esposito, interprete di Genny Savastano in Gomorra. L’attore partenopeo infatti si è raccontato ai fan tra le sue origini, la passione per la recitazione e per la scrittura e progetti futuri.

Salvatore Esposito parla ai fan al Nerd Show 2023

“Napoli è una città con tanti pregi e tanti difetti ma che aiuta sempre chi è in difficoltà” ha esordito così Salvatore Esposito parlando della sua città ai fan. “Per esempio se ti offrono un caffé sospeso e a Napoli un aiuto non si rifiuta mai. Il caffé sospeso nasce proprio per chi non aveva disponibilità economica” ha poi continuato l’attore di Gomorra al Nerd Show 2023.

Riguando invece su come è approdato nel mondo del cinema, Esposito ha affermato: “Come ci sono arrivato è semplice, ero a Los Angeles e organizzavo vari casting ed ero assistente. E poi mi dissero che dobbiamo fare questa serie e dopo mesi mi chiamarono. Non bisogna mai mollare”. Sul suo cartone animato che lo ha colpito particolarmente, l’attore ha replicato con: “Naruto perché è al di là di quello che è un racconto fatto di tecniche e chakra, ha dei messaggi molto importanti come il rapporto che aveva con Sasuke, con Buruke e anche il rapporto padre e figlio. Insomma ci sono tante dinamiche che sono comuni a tutti noi e che possiamo trovare benissimo nei film e nelle serie tv”.

Infine, Esporito ha chiosato parlando dei suoi futuri progetti da scrittore: “E’ uscito da poco il mio romanzo Eclissi di Sangue, secondo capit0lo sulle avventure dello Sciamano. Sono un appassionato di Thriller e quindi mi ispito un po’ a Stephen King. E poi ci sono altri progetti internazionali, di cui non posso assolutamente svelare. Ora sto scrivendo il mio terzo romanzo che uscirà l’anno prossimo e che chiuderà la trilogia dello Sciamano”.