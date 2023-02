La nemica | Contenuto e curiosità sull’opera teatrale in onda su Rai 5

Il pomeriggio di Rai 5, mercoledì 15 febbraio 2023, propone al suo pubblico un’opera teatrale divisa in tre atti. Stiamo parlando de La nemica, dramma di Dario Niccodemi, di particolare connotazione. Quello che vedremo di seguito riguarda trama, cast e curiosità dell’opera.

La trama dell’opera La nemica

La protagonista della storia è Anna, Duchessa di Nièvres ( per l’occasione interpretata da Elena Zareschi). La donna vive in un castello a dir poco sontuoso, collocato poco distante da Parigi in compagnia della vecchia madre e dei suoi due figli, il maggiore dei quali soffre profondamente del fatto di non sentirsi amato dalla madre. Si sbaglia di grosso: la madre è pazza di lui.

Il cast

L’opera, come del resto già anticipato, è di Dario Niccodemi, divisa in tre atti. Per l’occasione la regia è di Claudio Fino, affiancato per le scene da Mariano Mercuri. I costumi sono di Giulia Mafai. La protagonista ha il volto di Elena Zareschi. Completano il cast Elisa Pozzi, Isabella Riva, Franca Mantelli, Lidia Alfonsi, Caterina Sacal, Umberto Ceriani, Loris Gizzi, Giancarlo Fantini, Annibale Ninchi, Luciano Zuccolini , Anna Menichetti, Guido Lazzarini.

Curiosità dell’autore dell’opera

“La Nemica” è forse la più grande opera del drammaturgo Dario Niccodemi, che nella sua carriera vantava anche il ruolo di regista (preferito soprattutto dal grande Luigi Pirandello, per il quale si occupò di molti lavori, tra cui della prima edizione dei “Sei personaggi in cerca d’autore”).

Pur non essendo molto innovativo e ricordato, Niccodemi è incluso nel novero di quegli autori che tra il 1800 e il 1900 hanno messo in piedi quello che viene definito “teatro borghese”. Si tratta di un modus operandi in cui si descrivono segreti e drammi di famiglia, mix turbinoso di passioni che porta inevitabilmente a tragiche conseguenze. Ricordiamo che in La Nemica si sono esibite grandi attrici, negli anni, ma in questo specifico caso Anna ha il volto di Elena Zareschi