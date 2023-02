Chi è Flavio Montrucchio, dalla vittoria al GF 2 alle conduzioni su Real Time: biografia, curiosità e social

Flavio Montrucchio è un attore e conduttore televisivo che ha raggiunto la ribalta come personaggio pubblico per aver partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello, nell’ormai lontano 2001.

Flavio Montrucchio è nato il 15 maggio 1976 a Torino. Dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico Francesco Vercelli si è arruolato come militare volontario. Tornato a casa ha svolto diversi lavoretti dopodiché è diventato promotore finanziario. Ha lavorato in banca fino al 2001, anno della succitata svolta: è l’anno in cui partecipa al Grande Fratello, entrando così a far parte del mondo dello spettacolo definitivamente (in precedenza per lui alcune piccole sperienze).

Dopo la fortunata esperienza nel reality (ne esce vincitore) inizia a studiare recitazione. Il suo primo ruolo come attore lo ha ottenuto nel 2002 nella soap CentoVetrine, in onda su Canale 5: interpreta il personaggio di Alessandro Torre, fino al 2007.

Nel 2004 il grane exploit a teatro: recita nel musical Grease, nei panni di protagonista (altro che John Travolta).

L’attore ha lavorato anche per il cinema: lo abbiamo visto in diversi film e l’ultima volta che ha recitato sul grande schermo risale al 2014 nel film di Giovanni Veronesi, Una donna per amica.

Negli ultimi tempi, Flavio Montrucchio deve il successo al piccolo schermo – che è anche il mezzo che gli ha regalato la fame iniziale.

Dopo alcune esperienze come conduttore di festival musicali (Zecchino d’Oro e Festival di Castrocaro) e un secondo posto nella seconda edizione di Tale e Quale Show, Montrucchio è diventato un volto di Real Time: conduce dal 2019 Primo Appuntamento (e Primo Appuntamento Crociera dal 2021), oltre ad aver condotto All Stars Battle, uno degli spin off di Bake Off Italia (programma condotto da Benedetta Parodi).

Ma non sono le uniche conduzioni assegnategli dal canale di proprietà di Discovery Italia: Flavio Montrucchio ha condotto anche altri due spin off di Bake Off, Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto e Junior Bake Off Italia.

Per quanto riguarda lo spin off “per bambini”, è affiancato nella conduzione da Alessia Mancini ed è quindi doveroso fare adesso un accenno alla sua vita privata:

l’attore e conduttore dopo due anni di fidanzamento ha sposato l’ex letterina Alessia Mancini ormai sedici anni fa. Dal loro amore sono nati due splendidi figli, Mya (nata nel 2018) e Orlando (nata nel 2015).

Ultimo aspetto, la vita social di Flavio Montrucchio: con 333k follower (ad oggi, giorno di San Valentino del 203) ha un importante seguito social e con i propri seguaci condivide per lo più momenti di vita personale, anche con la moglie e i figli.

(Post originale di Sara Fonte, editato, ampliato e ripubblicato dalla redazione il 14 febbraio 2023)