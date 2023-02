A Night With Lou Reed | Cosa sappiamo sul film in onda in seconda serata su Rai 5

Nella notte tra mercoledì 15 febbraio 2023 e giovedì 16 febbraio 2023, Rai 5 manderà in onda un “film” dedicato a Lou Reed. Il titolo è A Night With Lou Reed. Scopriamo insieme il contenuto.

A Night With Lou Reed, di costa tratta

Precisiamo di aver messo tra virgolette film perché ad onore del vero non è una vera e propria pellicola. Nato dalla regia di Clark Santee, possiamo definirlo un collage risalente ad un concerto degli anni 80 (precisamente 1983) dove il re del rock si è esibito. Siamo in un periodo storico e sociale in cui questo genere musicale aveva abbracciato una fede molto più pacifista. Lou Reed e la sua band (i Velvet Underground) avevano abbracciato uno spirito musicale crudo e naturale, spontaneo.

Ecco che in questo concerto, posto in essere a New York City presso il Bottom Line Club, tutta la musica di Lou Reed emerge alla perfezione e viene tuttora considerata come modello da seguire. Durante il concerto si possono ascoltare canzoni come Sweet Jane, Waiting For My Man e Martial Law. I, piani di ascolto sono di Andy Warhol. Cage e altri personaggi chiave della Factory di Warhol.

Canzoni non cantate nel concerto

E’ doveroso tuttavia evidenziare che nel concerto sono assenti altri brani esemplari per il gruppo rock, come “Betrayed”, “Sally Can’t Dance”, “Some Kinda Love/ Sister Ray ” e “Heroin”. Nel video montato dal regista, queste canzoni sono state sostituite da altre, quali cioè “Don’t Talk to Me about Work”, “Women”, “Turn Out the Light” e “New Age” ma anche Legendary Hearts , The Blue Mask e The Velvet Underground’s Loaded .

Il DVD montato viene pubblicato negli anni 2000, non è presente partitura tra le canzoni di Reed così come manca il discorso “feeling lucky punk”. Alla TV britannica viene invece pubblicato integralmente (già nel lontano 1988). Ad ogni modo se ne consiglia la visione.