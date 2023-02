Vite al limite, Octavia e Aaron: che fine hanno fatto? Quanto pesavano e quanto pesano oggi?

Sono tanti e diversi tra loro i protagonisti di Vite al limite ovvero il programma di Real Time al quale in molti scelgono di partecipare nella speranza di riuscire a cambiare la propria vita, soprattutto grazie all’aiuto del dottor Nowzaradan. E tra questi vi troviamo anche Octavia e Aaron. Ma esattamente che fine hanno fatto? Quanto pesavano in origine e quanto pesano oggi? Facciamo un po’ di chiarezza.

La storia di Octavia di Vite al limite

Coloro che scelgono di affidarsi al programma Vite al limite lo fanno con la speranza di riuscire a perdere qualche chilo di troppo. E tra i vari protagonisti della trasmissione vi troviamo anche Octavia Gahagans che grazie al suo impegno è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi. La donna infatti all’età di 42 anni pesava ben 314 chili. Un peso davvero incredibile legato ad una profonda ossessione nei confronti del cibo a causa di alcune vicende dolorose provate nel corso della sua vita. Ed infatti proprio in tali occasioni ha trovato nel cibo un vero e proprio conforto e questo l’ha portata ad accumulare molto peso. Nella speranza di riuscire ad eliminare i chili di troppo ha quindi deciso di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan riuscendo a perdere circa 200 chili. In poco più di un anno la donna è riuscita a perdere ben 107 chili ma ad oggi non sembrerebbe essere chiaro quale sia il suo peso. In ogni caso il risultato ottenuto è stato davvero incredibile e sorprendente.

La storia di Aaron Washer

Aaron Washer invece ha aumentato notevolmente il suo peso dopo la morte della madre quando si è impegnato al massimo per aiutare il padre. Nel momento in cui ha scritto a Vite al Limite il peso di Aaron Washer corrispondeva a 325 chili nonostante la giovanissima età. Il percorso è durato ben 12 mesi al termine dei quali l’uomo è arrivato a perdere 143 chili. Raggiungendo quindi il peso di 182 chili. Un percorso importante quindi durante il quale Aaron ha potuto contare sull’aiuto del padre che gli ha sempre mostrato la sua vicinanza. E anche quando il padre è scomparso Aaron ha continuato ad avere una vita sana. Anche in questo caso, come precedentemente affermato per Octavia, definire quale sia il suo peso oggi non è possibile in quanto non sembrerebbero essere emerse specifiche informazioni.