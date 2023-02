GF Vip 7, esperimento riuscito con gli ex? | Le pillole de La Velenosa

In questa edizione del GF Vip, si è deciso di inserire gli ex di tre concorrenti. Tra loro ci sono ancora cose irrisolte e forse dell’amore. Nello specifico sono entrati Ivana Mrazova ex di Luca Onestini, Matteo Diamante ex di Nikita Pelizon e Martina Nasoni ex di Daniele Dal Moro. Durante il reality questi tre ex erano intervenuti sui social, e se Martina e Ivana avevano difeso i rispettivi ex amori, Matteo Diamante aveva attaccato Nikita. Ci si aspettavano quindi fuoco e fiamme da quella coppia e invece… Gli unici ad andare d’accordo e a non avere discusso sono loro. Nello specifico:

Luca e Ivana: appena entrata per Luca è stata una spalla, poi però ha “osato” in un gioco ideato dal GF, dare un bacio a stampo a Andrea Maestrelli e da lì ne è nata una fortissima discussione. Luca ha accusato Ivana di essere cambiata e non in meglio visto che mai avrebbe pensato che si sarebbe prestata ad un gioco del genere. L’ex tronista si è molto arrabbiato e queste sono state le sue parole:

“Problemi non ce ne sono. Ma se mi avessero chiesto prima lei bacerebbe un’altra persona, secondo me per come la conosco io, no. Punto. Avevo una visione diversa. Se mi chiedi se mi ha dato fastidio il bacio ti direi di no. Io non mi aspetto niente. Ma se mi avessero chiesto prima ti aspetti che Ivana baci una persona nella Casa io avrei detto no, non credo lo farebbe mai. Tu hai detto “Luca da quando sei qua sei diverso”, in realtà quella che è cambiata sei tu. Io non ti ho mai visto baciarti a cavolo. Nemmeno quando eravamo qua ti ho vista baciarti con nessuno. Avevo io una versione diversa.

Un bacio di 40 secondi. Non mi è piaciuto che tu tiri fuori robe vecchie. Non stavamo neanche più insieme. Non è un insulto, né un attacco. Avevo io un’immagine diversa. Io ho scelto davanti a te, io non mi sono mai baciato con nessuno qua. Tu alla prima occasione ti sei baciata con chi capitava. È oggettivo. È la verità. Io ho fatto una cosa e tu hai fatto il contrario. È inutile che parliamo. Mi hai stancato”.

Per giorni poi non si sono parlati fino a quando sono riusciti a trovare un punto di incontro e come nelle migliori commedie romantiche si sono ritrovati a piangere insieme.



Mattina e Daniele: allora, Daniele in casa ha parlato più volte di Martina e sempre molto bene. Addirittura una sera ha disegnato un cuore sul vetro appannato della piscina con scritto il nome della ragazza. Quando poi è entrata in Casa ha speso parole importanti per lei. Ha detto che l’ha incontrata nel momento sbagliato, che ha sbagliato tante cose con lei e che se l’avesse conosciuta in questa edizione magari sarebbe andata diversamente. Parole che avevano fatto molto arrabbiare Oriana con la quale in casa Daniele si era scambiato qualche bacio. Per qualche giorno Daniele è stato vicino a Martina parlando male di Oriana, poi improvvisamente si è riavvicinati alla venezuelana non calcolando più la ex. La Nasoni quindi ha detto a Daniele che l’aveva usata solo per far ingelosire la Marzoli e lui è andato su tutte le furie, tanto da gridarle:

“Fai poco la furba ragazzina che poi mi inc***o, fai poco la furba e non rompermi le balle. Io non strumentalizzo niente, io più che essere carino con te e perché sono carino con te sono arrivato a litigare con lei, non so che fare. Se tu pensi che io abbia strumentalizzato questa cosa sono io che prendo le distanze da te. Da cosa hai avuto questa sensazione? Perché ti saluto? Ma sei seria? Ma vattene a fan***o, ma tornatene a casa! Sei venuta qua a far cosa? Sei ridicola. Fai la stessa cosa che hai fatto quattro anni fa, sf*gata, quello che sei si capisce. Non rivolgermi neanche la parola”.

I due effettivamente non si sono più parlati e Daniele ha iniziato a parlare male di Martina. Ha detto che non è mai stata la sua ragazza e che si saranno visti in totale 10/15 volte e addirittura che per colpa sua, lui e la sua famiglia hanno subito delle minacce di morte. Pare infatti che i fan di Martina non abbiano gradito come ha trattato la ragazza nel precedente GF e hanno esagerato pesantemente, mandando anche minacce. In questa situazione non salvo nessuno dei due perché lei lo conosce e sa che se va a dirgli determinate cose esplode e esplode male, quindi l’ho trovata una mossa per metterlo in difficoltà, mentre lui quando sbotta è troppo aggressivo e esagerato. In più lui ha detto cose bellissime su Martina parlando male invece di Oriana per poi cambiare repentinamente posizione, chiunque sarebbe rimasto spiazzato.

Infine ci sono Matteo e Nikita che sembrano volersi bene sinceramente e da quando lui è entrato le sta vicino in maniera molto delicata e carina. Quelli su cui nessuno puntava alla fine sembrano i migliori.

Per oggi è tutto baci velenosi a tutti