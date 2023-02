Joker 2, quando esce? Chi interpreta Harley Quinn nel sequel?

Todd Philips, regista di Joker, attira l’attenzione dei fan pubblicando una foto che ritrae Lady Gaga nei panni di Harley Quinn.

L’hype per il secondo capitolo del film con Joaquix Phoenix sale nel giorno di san Valentino con un post pubblicato su Instagram in cui il regista Todd Philips mostra una prima immagine di Harley Quinn in Joker: Folie à Deux. Per divertire ed incuriosire i fan, ha postato la didascalia: Buon San Valentino che ha accompagnato una foto che ritrae i due protagonisti in atteggiamenti intimi e intensi.

Cosa sappiamo su Joker 2 e Lady Gaga?

Le riprese del film sono iniziate nel dicembre 2022 e bisognerà aspettare il 4 ottobre 2024 per il rilascio nelle sale cinematografiche. La trama proseguirà nel raccontare le vicende di Arthur Fleck ma queste non intaccheranno con le altre storie narrate nell’universo DC infatti anche il personaggio di Harley Quinn di Lady Gaga sarà differente dall’interpretazione di Margot Robbie.

Sui dettagli di Joker 2 ancora non è possibile esprimersi ma secondo le voci circolate, proprio la presenza della pop star renderà questo capitolo diverso dal primo film, uscito ben cinque anni fa, attraverso la formula del musical. Per la maggior parte sarà ambientato all’interno dell’Arkham Asylum, il manicomio criminale di Gotham City.

Proprio questo è il luogo in cui secondo le storie originali legate alla figura del Joker, quest’ultimo ha incontrato Harley Quinn e se ne è perdutamente innamorato. Vedremo dunque come la donna che inizialmente era la strizzacervelli di Joker, ne diventerà complice e partner in crime oltre ad innamorarsene a sua volta. Non a caso infatti è stato scelto il titolo Folie a Deux: il termina medico indica un disturbo mentale, per cui un sintomo viene trasferito da un soggetto all’altro, proprio come accade da Joker ad Harley. Stiamo parlando di psicosi condivisa, che sarà sicuramente il motore trainante del film e che porterà i due personaggi a commettere crimini contro la società.