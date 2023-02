L’Eredità 17 febbraio 2023, alla ghigliottina Luca non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 17 febbraio 2023 – è giunto al gioco finale de L’Eredità Luca.

Alla ghigliottina, il campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 90.000 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Rete

Sociale

Lusso

Occhio

Capitolo.

Dopo un po’ di tempo per riflettere, il campione ha scritto la sua parola sul cartoncino: Voce.

Ma non era Voce la parola scelta dagli autori per vincere la ghigliottina bensì Spesa.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (i virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna):

Rete per la Spese: “la rete o retina che di notte veniva utilizzata per i capelli (specie negli anni ’60) e d’estate per i giochi dei bambini”.

Spesa Sociale: “quella che gli enti pubblici stanziano per aiutare i più bisognosi”.

Spesa di Lusso: “c’è chi può permetterselo – beato lui beata lei”.

Occhio alla Spesa, “che è un modo di dire ma è stato anche una trasmissione Rai”.

Capitolo di Spesa: “voci di spesa raggruppate per argomento” – come quelle che stanzia un codominio.