Chi è Don Salvatore Ricci? L’attore che lo interpreta è anche un famoso cantante

Don Salvatore è uno dei personaggi di Mare Fuori. Se nelle prime due stagioni la sua presenza è marginale, nella terza inizia ad avere un ruolo più importante. Lo vediamo prima finire in coma a causa di una sparatoria con i Di Salvo, famiglia rivale, ma successivamente torna a capo del clan.

Stringerà un accordo con Donna Wanda, la madre di Carmine per il controllo del giro di droga nelle piazze di Napoli e tenterà di proteggere i suoi figli Rosa ed Edoardo (figlio acquisito).

Il suo tentativo di riuscirci sarà messo a dura prova da sua figlia stessa che si innamorerà di Carmine, mentre per quanto riguarda Edoardo, ci saranno scontri a fuoco che mineranno i delicati rapporti di equilibrio tra le famiglie.

Ma nella realtà, chi è l’attore che interpreta Don Salvatore?

Salvatore Ricci è interpretato da Raiz, pseudonimo di Gennaro della Volpe, attore e cantautore italiano di origini napoletane. Oltre ad aver partecipato a diverse serie televisive quali “L’ispettore Coliandro” e “I bastardi di Pizzofalcone”, “Ammore e Malavita”, Raiz è anche membro di una band, gli Almamegretta, una band musicale napoletana nata nel 1988.

Dopo le prime collaborazioni e successi come gruppo, il cantautore napoletano prosegue la sua carriera da solista e nel 2004 pubblica il suo primo di quattro album, Wop, facendosi conoscere nel panorama musicale ed iniziando una serie di collaborazioni con grandi protagonisti della musica italiana come Pino Daniele, Nino D’Angelo, Roy Paci, Enzo Avitabile e Daniele Silvestri.

Nel 2013 ritorna ad essere il frontman degli Almamegretta e il gruppo partecipa al Festival di Sanremo, esperienza che farà da lancio alle nuove pubblicazioni della band napoletana.

Per quanto riguarda la serie, oltre a recitare , Raiz ha anche collaborato alla creazione di alcuni brani della colonna sonora della serie tv tra cui Ddoje mane, O’ Mar For e Tic toc – Non è andata così. Già in passato aveva firmato alcune canzoni della colonna sonora di Gomorra.

Gennaro della Volpe si presenta come un artista poliedrico, non è un caso infatti che il suo nome è ritornato alla ribalta proprio grazie alla serie tv.