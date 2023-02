Le baruffe | Curiosità sull’opera teatrale in onda su Rai 5

Sabato 18 febbraio 2023 andrà in onda su Rai 5 in prima serata un’opera che prende spunto da una commedia ancora più importante. Si tratta di Le baruffe, ecco cosa sappiamo.

Curiosità sull’opera Le Baruffe

L’opera Le baruffe è di Giorgio Battistelli, ma trae palesemente ispirazione dalla commedia goldoniana le baruffe chiozzotte. Per l’occasione Rai 5 trasmette un riadattamento presso il teatro La Fenice di Venezia. La regia è di Damiano Michieletto, dirige l’orchestra il maestro Enrico Calesso.

La trama

Il battelliere Toffolo ha civettato con alcune donzelle, tra cui Lucietta, giovane ricamatrice che andrà in sposa presto al pescatore Titta-Nane. La ragazza accetta con un sorriso un pezzo di zucca arrostita offertale da Toffolo, gesto non gradito da Checca, altra giovane che spesso Toffolo corteggia.

Durante il battibecco arriva Padron Toni di ritorno dalla pesca. Anch’esso si ritrova al centro di litigi pettegolezzi, tipici momenti della vita quotidiana del paese. Lucietta gli confida infatti quanto accaduto con Toffolo. Dalla lingua troppi lunga, Orsetta, sorella di Checca, fa lo stesso con un altro pescatore, Beppo. Per cui aumenta il broglio, troppe persone inconsapevoli ed innocenti si ritrovano nella bega. Ecco che a causa di Toffolo Beppo e Titta-Nane decidono di interrompere le loro relazioni con le rispettive fidanzate.

Come si conclude la storia

A questo punto Toffolo decide di andare in Cancelleria speranzoso che il Cancelliere Isidoro possa intervenire a risolvere la questione. Così questiltumo interroga le ragazze e capisce che si tratta di chiacchiere di paese senza importanza o significato, di pettegolezzi nati per gioco o per gossip.

I maschi del villaggio si incontrano ancora, e fuori dalle aule di giustizia riescono a raggiungere un lieto fine. La giornata si chiude nel migliore dei modi. Lucietta sposa Titta-Nane, Orsetta convola a nozze con Beppo e finalmente la giovane Checca riesce ad irretire il povero Toffolo.