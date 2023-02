Chi è Irene Capuano, compagna di Francesco Arca? I due hanno figli?

Irene Capuano è la compagna di Francesco Arca, noto attore italiano che ha partecipato a numerosi film e programmi televisivi.

Partendo proprio da Arca, è divenuto celebre come tronista nella stagione 2004/05 di Uomini e Donne, per poi partecipare a La fattoria. In seguito per lui molte esperienze tv (anche altri reality come Pechino Express) e soprattutto tanti film da attore, al cinema e in tv (come dimenticare i suoi ruoli da protagonista in Le tre rose di Eva e in Rex).

Per quanto riguarda Irene Capuano, che è colei la quale ci interessa in questa sede, è nata a Roma il 1 dicembre 1978 ed ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella, sfilando per importanti brand di moda e partecipando a numerose campagne pubblicitarie.

In seguito, nel 2006, Irene Capuano ha avuto la possibilità di debuttare in televisione come corteggiatrice nella trasmissione Uomini & Donne, diventando una delle contendenti per il cuore di Fernando Valle. Grazie a questa esperienza, Irene ha avuto la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico.

Per quanto riguarda la vita privata ad Irene Capuano attribuiscono diversi flirt, come quello con il cantante degli Zero Assoluto Thomas De Gasperi o con Alessandro Tersigni (flirt mai confermato); allo stesso modo Francesco Arca è stato un rubacuori se è vero che sulla sua pagina Wikipedia gli vengono attribuite relazioni con Carla Velli, Jennipher Rodriguez, Laura Chiatti e Anna Safroncik.

Ma oggi Irene Capuano e Francesco Arca stanno assieme, dopo un lungo tira e molla.

Ed Irene Capuano è molto legata alla sua famiglia e al suo compagno Francesco Arca, che in realtà conosce dad molti anni. La relazione tra i due è iniziata nel 2003, prima delle loro rispettive partecipazioni a Uomini e Donne. In quella occasione, dopo un anno di frequentazione, i due decisero di interrompere la relazione e di seguire strade diverse. Ma come sappiamo certi amori non finiscono… e nel 2010 i loro percorsi si sono incrociati nuovamente ma – di nuovo – dopo un anno si sono lasciati.

Tuttavia, nel settembre del 2013, Irene e Francesco si sono ritrovati per la terza volta e non si sono più lasciati.

Come raccontato dall’attore durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2023: “Dopo tre anni di lontananza, l’amore tra noi è esploso di nuovo, per la terza volta. Possiamo dire che la fiamma ora arde più forte che mai”.

Chi sono i figli di Irene Capuanoe Francesco Arca?

Dopo essere tornata insieme, la coppia ha deciso di consolidare la loro relazione con la nascita di due figli: la primogenita Maria Sole, nata il 1º settembre 2015, e il piccolo Brando Maria, nato il 6 aprile 2018 a Roma.

Irene Capuano è anche molto attiva sui social network, dove condivide la sua vita quotidiana con i suoi fan e parla spesso della sua famiglia. In particolare, è molto attenta ai temi legati alla genitorialità e alla crescita dei figli, condividendo consigli e suggerimenti con i suoi tanti follower (oltre 140k al momento della stesura del post).