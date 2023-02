Red 3 si farà? Cosa sappiamo del terzo capitolo del film con Bruce Willis

Sono trascorsi ormai molti anni da quando nel 2010 è stato pubblicato il primo capitolo di Red il cui sequel è arrivato nel 2013 con il secondo capitolo. Quello che adesso in tanti si stanno domandando è se ci sarà un ulteriore sequel oppure no.

Il grande successo del film Red e Red 2

Red è stato un film di grande successo. Un successo legato non solo alla trama, che ha appassionato moltissime persone, ma anche alla presenza di eccezionali attori. Tra questi è possibile menzionare Mary Louise-Parker, Karl Urban, Helen Mirren, Morgan Freeman e soprattutto Bruce Willis. Anche il sequel, uscito nel 2013, è stato molto apprezzato dal pubblico riuscendo quindi a registrare al botteghino un buon incasso. Ma rispetto al primo film i risultati ottenuti sono stati meno importanti.

Red 3 ci sarà oppure no?

Sono in tanti a domandarsi adesso se arriverà mai al cinema un altro sequel e quindi Red 3. Secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni ancora prima dell’uscita di Red 2 The Hollywood Reporter sembrerebbe aver rivelato che Red 3 era già in lavorazione. E nello specifico a produrlo sarebbero stati Lorenzo Di Bonaventura e Mark Vahradian. In realtà però da quel momento sono trascorsi otto anni e del sequel di Red 2 non si è più parlato. Proprio per tale motivo rispondere alla domanda Red 3 ci sarà o no non è possibile. Al contrario è possibile dire che alcuni dei principali attori del cast sono attualmente impegnati in altri progetti. Mentre invece uno degli attori principali ovvero Bruce Willis ha da poco comunicato il ritiro dalle scene. Il motivo è legato ad un problema di salute, ed infatti la famiglia dell’attore ha da poco comunicato che Willis è stato colpito da afasia.