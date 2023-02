Chi è Paola, moglie del giornalista Mediaset Mario Giordano? I due hanno figli?

Paola è la moglie del famoso giornalista italiano Mario Giordano, ma chi è questa donna riservata che è riuscita a conquistare il cuore dell’affermato professionista? In questo articolo, ti sveleremo tutto ciò che sappiamo su di lei e sulla loro famiglia.

Di Mario Giordano sappiamo molto, com’è normale per un volto pubblico. Nato ad Alessandria nel 1966, ha iniziato ad affacciarsi nel mondo della TV come ospite del Maurizio Costanzo Show. Il suo debutto è poi giunto nel 1997 quando – in Pinocchio di Gad Lerner – verrà scelto per vestire i panni del Grillo Parlante, anche probabilmente per merito della caratteristica voce (legata ad una patologia di cui soffre, la Sindrome di Klinefelter).

Dopo la Rai, l’approdo in Mediaset per dirigere Studio Aperto, di cui trasformerà il format, e cui affiancherà la direzione del programma culto Lucignolo e L’alieno. Per lui parecchio spazio sulla carta stampata (tra Il giornale, Libero, e diverse altre realtà) e dal 2018 (quando lascerà la conduzione del TG4) la conduzione di Fuori dal coro.

Della moglie Paola, sappiamo molto di meno.

Sappiamo che è nata nel 1969 e che quindi ha tre anni in meno del marito ma, nonostante sia sposata con uno dei personaggi più noti del mondo giornalistico, ha scelto di mantenere una vita privata discreta e per questa ragione non ci sono molte informazioni su di lei disponibili al pubblico.

Quello che sappiamo è che Paola e Mario si sono conosciuti giovanissimi, si sono sposati nell’ormai lontano 1991 ed hanno quattro figli: la primogenita Alice, nata nel 1993, il figlio Lorenzo, nato due anni dopo, la figlia Camilla, nata nel 2003, e la più giovane Sara, nata nel 2005.

Per quanto riguarda i figli, soltanto qualche giorno fa è apparsa in un video pubblicato sul suo profilo Instagram (dove è seguito da 131k follower) la terzogenita Camilla, giunta nello studio di Fuori dal coro durante le prove nel giorno di San Valentino: “Oggi ho una sorpresa: guardate chi è venuta a trovarmi. È mia figlia Camilla, è venuta qui in studio quindi devo comportarmi bene e non devo dire parolacce” – ha raccontato in quella occasione il volto Mediaset (che poi ha scherzato on la figlia 18enne, circa il fatto che qualche brutta parola gli è comunque scappata).

In precedenza, durante una puntata di Dritto e Rovescio venne trasmesso un videomessaggio delle figlie al padre che lo hanno pubblicamente ringraziato per tutto concludendo il loro messaggio con un “Ti Voglio Bene” che non ha potuto non far commuovere Mario Giordano. Cuore di papà!