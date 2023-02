Samira Lui è fidanzata? Curiosità sulla vita privata della professoressa de L’Eredità

Samira Lui, è questo il nome della professoressa de L’Eredità, famosissimo preserale di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Ma, cosa sappiamo della sua vita? Chi è Samira e quali sono le sue origini?

Chi è Samira Lui

Samira Lui è una ragazza molto giovane nata il 6 marzo del 1998 ad Udine, in Friuli Venezia Giulia anche se le sue origini sono altre. In realtà le informazioni trapelate sulla sua infanzia non sono molte ma stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che il padre abbia origini senegalesi. Inoltre sembrerebbe anche che da giovane abbia conseguito il diploma di maturità come geometra. In seguito la giovane ha poi scelto di iscriversi all’Università e frequentare un corso di laurea maggiormente incentrato sul cinema. Il suo sogno nel cassetto è sempre stato quello di fare ingresso nel mondo dello spettacolo ed infatti proprio per questo negli anni ha partecipato a diversi concorsi di bellezza. A tal proposito è possibile dire che nel 2017 la bellissima Samira Lui ha ottenuto la fascia di Miss Friuli-Venezia Giulia.

La carriera di Samira Lui tra passerelle e televisione

Proprio durante gli anni trascorsi all’università Samira Lui ha iniziato a lavorare come hostess ma anche a sfilare sulle passerelle. E proprio il successo ottenuto durante le sfilate, in particolar modo quello ottenuto a Miss Italia, ha fatto si che la giovane potesse intraprendere la professione di modella e fare ingresso nel tanto ambito e sognato mondo dello spettacolo. Infatti Samira Lui è arrivata a ricoprire il ruolo di Professoressa a L’Eredità ovvero il programma di Rai 1 in onda nella fascia preserale e condotto da Flavio Insinna. Ma questa non è stata l’unica esperienza televisiva per la modella. Infatti nel 2022 ha fatto il suo ingresso in un altro programma televisivo molto seguito ovvero Tale e Quale Show condotto invece da Carlo Conti.

Samira Lui è fidanzata?

Ma cosa sappiamo sulla vita privata della bellissima Samira? La giovane è fidanzata oppure no? A tale domanda è possibile rispondere affermando che si, la modella attualmente è fidanzata con Luigi Punzo a proposito del quale le informazioni emerse non sono molte. Infatti si sa solamente che è un luxury concierge che lavora quindi nel settore del turismo ed il cui compito è quello di accogliere gli ospiti e relazionarsi con loro. In realtà però anche Punzo sembrerebbe essere impegnato nel mondo dello spettacolo, proprio come la fidanzata. Infatti ha lavorato come modello posando per un servizio fotografico legato al mondo del wedding.