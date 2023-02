L’Eredità 19 febbraio 2023, all’ennesima ghigliottina Luca non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 19 febbraio 2023 – è giunto al gioco finale de L’Eredità Luca, alla sua ennesima ghigliottina (pur sebza aver vinto).

Alla ghigliottina, il campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 5.000 euro (dopo cinque dimezzamenti su cinque) e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Spia

Aperto

Su

Rosso

Velluto.

Dopo un po’ di tempo per riflettere, il campione ha scritto la sua parola sul cartoncino: Segno.

Ma non era Segno la parola scelta dagli autori per vincere la ghigliottina bensì Sipario.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (i virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna):

Spia dal Sipario: “non si dovrebbe fare” – per guardare nella platea dal palco per vedere quanta gente c’è / chi c’è in platea.

Sipario Aperto: “sperando che quando si apra ci siano quelli di sotto”.

Su il Sipario: “come all’inizio, quando vi accogliamo evi diciamo buonasera”.

Sipario Rosso: “quello classico”, legato al mito di Edipo.

Sipario di Velluto “il materiale quasi sempre preferito” (pare sia stato scelto da Wagner di questo materiale).