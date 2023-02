Come distruggere il GF | Le pillole de La Velenosa

Io sono 20 anni che seguo con piacere il GF. È il mio reality preferito. Lo amo perché sappiamo cosa succede H24 e anche se in puntata le clip vengono manipolate a piacimento del programma, noi telespettatori sappiamo la realtà dei fatti. Vi giuro che quest’anno, non riesco a guardare il live. Mi viene il mal di stomaco. Penso che si sia superato davvero il limite. Che fosse un cast pessimo si era capito già dall’inizio con il caso Bellavia, ma anche i concorrenti entrati dopo non hanno fatto di meglio. E guardate parlo di tutti in generale, nessuno escluso. Nessuno li dentro è un santo e tutti hanno detto cose che potevano evitare. Tutti hanno detto cose gravi. Negli ultimi giorni poi si è davvero arrivati a livelli insopportabili da vedere. Ma la colpa sapete di chi è? Degli autori che non danno un freno a tutto ciò, di chi alimenta questo odio tra concorrenti. So che la parola odio è forte ma purtroppo io quest’anno percepisco questo. La colpa è di chi mostra solo alcune cose in puntata rendendo sempre più forte chi già si comporta male, e così facendo pensa che il suo comportamento sia giusto e continua su quella strada. Ora vi faccio due esempi di cose successe negli ultimi giorni che a me hanno fatto cambiare canale. Oriana e Martina che si insultano a vicenda. Martina che dice: “Smettila di dare della p*ta a tutte. Ho sentito in questi giorni che mi hai dato della p*ta”. Oriana che risponde: “Della p*ta a te? Tu non puoi fare neanche quella” per concludere con la Nasoni “Tu invece la fai anche troppo”. Da lì il delirio. Oriana che piange dicendo che Martina le ha dato della pu***na. Martina che dice che la Marzoli della pu***na sono settimane che la dà a tutte e si innesca una guerra tra i due gruppi. In casa ormai sono divisi tra Spartani e Persiani e non c’è un punto d’incontro tra questi due gruppi. Ora, Martina l’ha fatta fuori dal vaso ma Oriana le ha fatto un complimento dicendole “Tu non puoi fare (la pu***na, ndr) neanche quella?” Non mi pare. Quindi per me hanno sbagliato entrambe. Altro episodio Nikita che scrive mentre altri litigano, Luca che se ne accorge e le va vicino deridendola davanti a tutti:

“Capelli blu, dov’è il tuo maschio alfa? Ragazzi, sta scrivendo degli appunti. Nikita prende appunti perché dopo deve dire qualcosa, ma io controllerei se scrive le cose giuste. Lei non è quella spontanea? Mi raccomandi, scrivili bene perché mi stai facendo brutte figure”.

Io vi dico se mi fossi trovata al posto di Nikita altro che rispondergli con educazione, uno che mi deride davanti a tutti mentre mi sto facendo i cavoli miei, non fa una bella fine ecco. Nikita tra l’altro sembra abbia dei problemi di memoria tanto che il GF le ha dato il permesso di appuntarsi delle cose. Sapete cosa spero? Che stasera in puntata questa cosa venga fuori così da far fare la giusta figura a chi ha voluto fare il figo. Ma a parte questo, malattia o meno è un comportamento brutto quello di Luca, l’ho trovato cattivo.

Sono curiosa di vedere in puntata come affronteranno tutto quello che è successo negli ultimi giorni in casa e se gli daranno un freno o alimenteranno ulteriormente la fiamma. A me spiace molto dover cambiare canale , ma ormai guardo solo le puntate perché davvero è diventato inguardabile.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti