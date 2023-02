Lazzaro felice | Curiosità sul film in onda in prima serata su Rai 5

La settimana di Rai 5 si apre con una prima serata tutta da vedere. Lunedì 20 febbraio 2023 ore 21:00 la programmazione prevede la messa in onda del film Lazzaro felice. Ecco di cosa si tratta.

Cast e regia di Lazzaro infelice

Il film Lazzaro Felice è dalla regia di Alice Rohrwacher. Nel cast ci sono attori come Tommaso Ragno, Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Agnese Graziani e Luca Chikovani.

La pellicola partecipa nel 2018 al Festival di Cannes dove trionfa, a pari merito con un altro film, al premio per la migliore sceneggiatura. La regista viene ben acclamata dalla critica per la sua capacità di distinguersi in trama e contenuti.

L’idea innovativa della regista

La parte bella di questi film, al di là della trama che vedremo più avanti, è la differente idea di cinema che la regista porta in auge. Quello che ottiene è una combo di realtà, favola e poesia. Perché trionfa a Cannes è quasi scontato; la sua visione di vita, la voglia di osare e di correre dei rischi. Caratteristiche queste non sempre ravvisabile nei film che tengono a riproporre sempre la classica “favola” del lieto fine.

La trama

Ma veniamo ora al nocciolo della questione, la trama di Lazzaro felice, un film dove si intrecciano emozioni e sensazioni uniche.

Il protagonista della storia è un giovane, Lazzaro appunto, che vive in una comunità di contadini, dove quasi sembra scorrere un tempo scandito più lentamente della normalità. Il ragazzo si distingue dai suoi coetanei per la bontà eccessiva, che spesso lo fa apparire agli occhi degli altri una persona bonacciona, un fantoccio, di cui è facile approfittare.

In vero Lazzaro è solo un ragazzo incapace di vedere la cattiveria delle persone. La sua vita cambia in modo radicale quando stringe amicizia con un suo coetaneo, Tancredi, figlio della marchesa Alfonsina De Luna, che tiene nascosta la fine della Mezzadria agli schiavi