Red Rose 2 si farà? Cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie horror per teenager

La prima stagione di Red Rose è arrivata su Netflix il 15 febbraio 2023 ed ha già riscosso un enorme successo. Ci si chiede allora se ci sarà una seconda stagione. Che cosa sappiamo in proposito?

Red Rose è una serie Netflix prodotta dalla Eleven (stessa casa di produzione di Sex Education) che va a raccontare le vicende di un gruppo di adolescenti, in un’uggiosa Bolton, che desiderano godersi i mesi estivi prima di iniziare il college. Tra loro c’è Roch, una ragazza che si sente molto sola a causa dei problemi familiari e che ritiene sia perseguitata dalla sfortuna. Quando scarica l’app Red Rose che le promette soldi e potere pensa di riuscire ad uscire dal suo stato ma in realtà l’app inizierà a minacciarla ed isolarla ancora di più. Cosa sappiamo su una seconda stagione?

Red Rose 2 si farà?

Considerando che la prima stagione è stata rilasciata da poco e bisogna aspettare ancora il riscontro internazionale, è presto poter parlare di una seconda stagione. In ogni caso, se la serie dovesse ricevere la conferma del rinnovo, probabilmente vedremo i nuovi episodi alla fine del 2023 se non all’inizio del 2024. Sebbene la serie tv sia di origine britannica, grazie a Netflix ha ottenuto diffusione internazionale e i gemelli Clarkson si sono impegnati per renderla un contenuto di qualità.

Per quanto riguarda il secondo capitolo sicuramente vedremo come proseguono le storie dei protagonisti, un gruppo di adolescenti che abbiamo conosciuto nei primi otto episodi della prima stagione. Assisteremo alla presenza dell’app Red Rose e vedremo come la tecnologia avrà un impatto nelle vite dei ragazzi.

Al momento ciò che è certo è che nonostante i tanti contenuti presenti sulla piattaforma di streaming, Red Rose mantiene una quarta posizione tra le serie tv più viste su Netflix, battuta da Mare Fuori, Linda Poet e You. Ognuno di questi prodotti si differenzia dagli altri e Red Rose spicca per il suo lato da teen drama horror.

Intanto, se non l’avete ancora vista, vi lasciamo il trailer della prima stagione.