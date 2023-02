Franklyn, del 2008 | Cosa sappiamo sul film in onda in prima serata su Rai 5

Nella prima serata di martedì 21 febbraio 2023, la proposta di Rai 5 si fa a dir poco avvincente. Andrà infatti in onda un film di quindici anni fa, dal titolo Franklyn. Tutti sintonizzati alla scoperta di questa avvincente e fuori dal comune trama. Nel frattempo, di seguito qualche spoiler circa la trama ed il cast del film di Gerald McMorrow.

La regia ed il cast del film Franklyn del 2008

Per ciò che concerne la Regia della pellicola Franklyn, come del resto anticipato già, è a cura di Gerald McMorrow. Invece, per quanto riguarda il cast troviamo Eva Green, Richard Coyle, Stuart McQuarrie, Sam Riley. E ancora James Faulkner, Art Malik e Susannah York.

Completano il cast Ryan Phillippe, Stephen Walters, Jay Fuller, Bernard Hill, Kika Markham, Georgia Mackenzie, Mark Wingett e Liz White. Nel film del 2008, come ha spiegato spesso anche la critica, nulla è affidato al caso. Avviene tutto secondo uno schema ben preciso.

La trama della pellicola di Gerald McMorrow

Andiamo ad analizzare ora la trama. Siamo a Londra, fuori da ogni coordinata temporale. Esser è un padre in preda alla disperazione perché suo figlio è scomparso. Al contempo vediamo Milo che si addentra nei suoi ricordi alla ricerca del suo primo e grande amore.

Emilia è invece una giovane che studia arte, per quanto bellissima e in gamba ha un’anima tormentata. Mentre accade tutto questo a Londra, ci si sposta a Meanwhile City, dove Preest, un vigilante in maschera, va in giro per le streade dalla città alla ricerca di vendetta.

Appare quindi evidente che il film narra le vicende di quattro personaggi diversi. Le ambientazioni sono diverse. Eppure all’improvviso il destino metterà i quattro protagonisti sulla stessa strada. Un incontro quasi causale ma destinato a cambiare la vita di tutti e quattro, che dovranno pertanto fare i conti con il proprio presente e il proprio futuro.