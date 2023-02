Chi è Gabriele Anagni, nuova fiamma di Elena Sofia Ricci? Curiosità, età e biografia

Chi è Gabriele Anagni, colui che si dice essere il nuovo compagno della famosissima attrice Elena Sofia Ricci? E’ da un pò di tempo che si dice che l’attrice abbia finalmente ritrovato il sorriso grazie al suo nuovo compagno. L‘attrice è stata sposata per tanto tempo con il suo storico compagno Stefano Mainetti. Dopo la fine di questa storia, che è stata vissuta con grande sofferenza, l’attrice però ha ritrovato l’amore e il sorriso. Ma chi è Gabriele Anagni?

Chi è Gabriele Anagni, il compagno di Elena Sofia Ricci?

Di Gabriele sappiamo che è nato a Massa Carrara l’8 settembre del 1991. Il suo nome completo è Gabriele Maria Anagni, ma è conosciuto semplicemente come Gabriele. E’ più giovane di Elena Sofia di ben 29 anni, visto che l’attrice è nata a Firenze il 29 marzo 1962 ed ha quindi 60 anni.

Curiosità

Gabriele ha avuto da sempre una grande passione per il teatro e si è formato presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Ha avuto modo di lavorare tanto in teatro ed anche in tv, in fiction di grande successo come Un medico in famiglia. Il successo è poi arrivato con Un posto al sole dove interpretava Claudio Parenti. Ha anche preso parte alla fiction Il Paradiso delle signore dove ha vestito i panni di Alfredo Perico.

Gabriele ed Elena Sofia Ricci si sarebbero conosciuti durante lo spettacolo La dolce ala della giovinezza di Tennesscc Williams che ha portato in scena proprio Gabriele Anagni dal 2021. Elena Sofia Ricci è più grande di Gabriele di quasi 30 anni ma per loro questa differenza d’età non è stato un problema. In realtà la loro storia d’amore non è stata confermata, dunque non sappiamo se si tratti di una amicizia speciale.