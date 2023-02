GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 35: Che paura il provvedimento

Io sto ancora ridendo per il terribile provvedimento dato dal GF ai vipponi cattivoni. Era dal pomeriggio che si parlava di seri provvedimenti visti i comportamenti orrendi avuti dai concorrenti. Tutti a chiedersi chissà quale punizione avrebbe colpito i gieffini. Alla fine gli hanno semplicemente dimezzato il badget. Sembrava dovessero subire chissà quale onta e alla fine gli hanno tolto l’insalata. Ma io sono senza parole. Questi negli ultimi giorni sono stati davvero pessimi, tutti nessuno escluso. Si sono raggiunti livelli per i quali hanno dovuto dedicare un blocco in puntata a quanto hanno combinato e poi la punizione è questa? Ma almeno per una settimana togli gli immuni se proprio vuoi andare soft, ma dimezzare il budget è il minimo sindacale. Che poi una volta succedeva spesso che rimanessero con pochissimi soldi per fare la spesa, quando ancora si facevano le prove, quando ancora era il vero GF. La cosa che ho apprezzato invece è stato il punire tutti nessuno escluso, perché per me quest’anno non si salva davvero nessuno. Cast tremendo in più agli autori è sfuggita palesemente la situazione di mano ed ora è difficile da gestire anche per loro. Non ci sono vittime ne carnefici, sono d’accordo. Martina, Oriana, Luca e Matteo, tutti colpevoli e sullo stesso piano. Stavolta anche le clip le hanno montate bene e si è visto che certe reazioni, seppur sbagliate, erano dettate da delle provocazioni altrettanto sbagliate.

Io non apprezzo i parenti che entrano in Casa per affossare gli altri concorrenti più che per dare conforto ai propri cari. L’ho sempre detto e lo ribadisco anche stavolta riferendomi alla sorella di Sarah. Ma voi vi ricordate quando al gf non avevano veramente interazioni con l’esterno? Quando davvero erano isolati? Negli ultimi anni si è persa completamente questa cosa che era alla base del reality. Ormai arrivano parenti che attaccano i concorrenti, che danno le direttive ai propri famigliari, che parlano di consensi del pubblico… Non mi piace per niente.

Al televoto è uscita Sarah Altobello, che per fortuna aveva il biglietto di ritorno ed è rientrata in Casa. So che ho detto nelle mie prime opinioni che non mi faceva ridere, ma vedendo il cast di quest’anno l’ho molto rivalutata!

Il solo vedere in quella casa Tonon, Luca e Ivana mi ha riportato indietro a 4 anni fa e a quella bellissima edizione del GF Vip. Che bel cast era, c’erano sì delle discussioni, ma io mi ricordo soprattutto le risate. Molto bella l’amicizia nata tra Raffaello e Luca, queste sono le cose belle dei reality. Spero che a Onestini sia arrivato il messaggio dell’amico, ossia, divertiti di più e fai meno la “guerra” agli altri. Vedremo.

Al televoto che anche stavolta è eliminatorio ci sono: Nikita, Antonella, Antonino e Micol. Io penso uscirà Antonino, visto che ieri si è giocato l’uscita con Sarah. Penso sia anche giusto che esca visto che è un mese che dice di voler tornare a casa. Meglio che esca lui che ormai, come ha sostenuto anche in puntata, non fa altro che dormire 13 ore al giorno, che non gente che ha più voglia di restare. Quindi a sto giro Spinalbese può tornare dalla sua bellissima bambina.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori tweet della trentacinquesima puntata

“Non ti cura di loro ma guard avant e pass”

Dante Alighieri recitato in ginocchio da Sarah Antonello A MODO SUO è tutto ciò che amiamo. #GFVIP pic.twitter.com/ZBkXrw7Hc0 — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) February 20, 2023