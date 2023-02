L’Eredità 21 febbraio 2023, all’ennesima ghigliottina Luca non ce la fa ancora (con beffa)

Nella puntata di quest’oggi – 21 febbraio 2023 – è giunto ancora una volta al gioco finale de L’Eredità Luca.

Alla ghigliottina, il già più volte campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 26.250 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Pino

Fino

Velo

Strappa

Tasca

Dopo un breve di tempo per riflettere, il campione ha scritto la sua parola sul cartoncino: Fazzoletto – dichiarando che a differenza delle altre serate (quando non ha avuto troppa sorte) s’è “acceso” leggendo gli indizi.

Ma non era Fazzoletto la parola scelta dagli autori per vincere la ghigliottina bensì Lacrime (e c’è la beffa legata al fatto che Luca aveva intuito in seconda battuta la parola).

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (i virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna):

Le Lacrime di Pino: “la resina del Pino”.

Fino alle Lacrime :”ridere fino alle Lacrime” – “ma non è la nostra serata per farlo”.

Velo di Lacrime: “la superficie della cornea è protetta da un velo di Lacrime”.

StrappaLacrime “era stata la perfetta intuizione di Luca” (che era giunto alla parola un attimo dopo il classico minuto di riflessione, quando aveva già scritto sul cartoncino la sua – purtroppo errata – parola).

Avere le Lacrime in Tasca: un modo di dire per chi è falso, ma è anche un talento per gli attori che riescono a sciogliersi in lacrime all’occorrenza.