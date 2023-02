Linda Poet 2 si farà? Cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie con Matilda de Angelis

Linda Poet è una delle nuove serie TV proposte da Netflix. La protagonista è Matilda De Angelis, che interpreta proprio Linda Poet, la prima avvocatessa di Italia.

Ambientata a Torino e zone limitrofe, Linda si troverà a combattere in un sistema maschilista che non concede alle donne di accedere agli studi di Giurisprudenza in quanto l’avvocatura era ritenuta un mestiere da uomini. La donna però farà in modo di cambiare le carte in tavola.

Il successo dei primi episodi, dovuto principalmente al fatto che si tratta di una storia vera, ovviamente romanzata ai fini cinematografici, ha portato il pubblico a chiedere se ci sarà una seconda stagione. Cosa sappiamo in proposito?

Linda Poet 2- si farà?

Purtroppo è ancora presto per avere la certezza di una seconda stagione di Linda Poet. La serie TV è stata rilasciata da poco sulla popolare piattaforma di streaming. Bisogna ancora verificare il riscontro ottenuto e vedere se ci saranno i numeri giusti per realizzare un secondo capitolo.

Ciò che è certo è che le vicende di Linda non si possono concluse e le speranze di altri episodi sono date proprio dal finale aperto della prima stagione.

È anche vero che il colosso Netflix non ha rilasciato notizie riguardo una cancellazione perciò le strade sono aperte. Ma se mai dovesse esserci una seconda stagione, quando sarebbe prevista? Si può ipotizzare che la storia riprenderà tra la primavera e l’estate del 2024.

Cosa vedremo in Linda Poet 2?

La trama della seconda stagione di Linda Poet non è ancora nota, ma possiamo immaginare che si continueranno a narrare le vicende di Linda.

In particolare vedremo cosa deciderà di fare la protagonista. Lasciare Torino e tutto ciò che è successo alle spalle e ricominciare a New York con Andrea? O continuare a lottare per le sue battaglie nella città dove è nata e cresciuta?

Per saperlo ci sarà ancora molto da attendere, ma intanto se non avete guardato la serie TV, Linda Poet è un ottimo contenuto che potrà accompagnare le vostre serate.