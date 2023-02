Le leggi fondamentali della stupidità umana | Curiosità dell’opera teatrale in onda su Rai 5

“Le leggi fondamentali della stupidità umana” è il titolo di uno spettacolo teatrale tratto dal saggio omonimo di Carlo M. Cipolla. Lo spettacolo è stato scritto e diretto da Fabrizio Nesi e ha debuttato al Teatro Niccolini di Firenze nel 2017. Su Rai 5 andrà in onda giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 10. Ecco di cosa si tratta.

Il contenuto dell’opera Le leggi fondamentali della stupidità

Lo spettacolo si concentra sulla descrizione delle quattro leggi fondamentali della stupidità umana di Cipolla attraverso una serie di situazioni comiche e surreali che illustrano le conseguenze delle azioni di persone che schermano con la stupidità. Gli attori si alternano nel ruolo di narratori e personaggi delle storie che vengono raccontate.

Lo spettacolo ha ricevuto un ottimo riscontro di pubblico e critica, sia per la qualità della scrittura che per l’interpretazione degli attori. La rappresentazione teatrale delle leggi di Cipolla ha dimostrato di essere in grado di suscitare riflessioni sulle dinamiche della società e sul comportamento delle persone.

Cast e regia dell’opera

Amdata in scena presso il Teatro Goldoni di Firenze, l’opera viene realizzata con la musica di Vittorio Montalti e i testi di Giuliano Compagno. Dirige l’orchestra il maestro Fabio Maestri. La regia è di Giancarlo Cauteruccio Contempo ArtEnsemble. Nel cast Ljuba Bergamelli come soprano, Victoria Massey come mezzosoprano. Il tenore è Manuel Amati mentre il basso è Oliver Pürckhauer.

Curiosità sull’opera

“Le leggi fondamentali della stupidità umana” è il titolo di un saggio scritto da Carlo M. Cipolla, economista italiano, nel 1976. Il saggio esplora l’idea che la stupidità umana sia una forza incontrollabile e spesso dannosa nella società. Cipolla descrive ben quattro leggi fondamentali che si pongono a fondamento della stupidità umana.

E sulla falsariga del contenuto del suo saggio, viene portata in scena un’opera del tutto particolare e ai limiti del surreale, proprio come quando si assume uno sciocco atteggiamento.