Mare Fuori vi è piaciuto da impazzire? Non potete perdere questi altri contenuti ambientati a Napoli!

Napoli è diventata negli anni un vero set a cielo aperto, location di film e serie tv che hanno avuto un grande successo, quali Gomorra, Mina Settembre, I bastardi di Pizzofalcone, Napoli Velata. Non si tratta però degli unici prodotti ambientati nella città campana, ecco perché oggi vi consigliamo 4 serie tv da guardare che sono ambientate a Napoli, da guardare se avete amato Mare Fuori.

Serie tv ambientate a Napoli – cosa vedere se hai guardato Mare Fuori

L’amica Geniale

Tratta dal romanzo di Elena Ferrante, la serie RAI, racconta l’amicizia di Lila e Lenù che crescono insieme in un quartiere della periferia di Napoli, la loro storia si sviluppa dagli anni 50 ai giorni nostri. Entrambe dovranno affrontare diverse problematiche legate all’amore, al contesto culturale, ai diverbi con le famiglie, alla lotta tra camorristi. Il rione in cui crescono e rione Luzzatti, che è stato ricostruito fedelmente nell’ex fabbrica Saint-Gobain, nella provincia di Caserta. Ci sono però diverse scene girate nel centro di Napoli tra cui Port’Alba a Piazza Plebiscito.

La vita bugiarda degli adulti

Se avete amato Elena Ferrante, da guardare è anche La vita bugiarda degli adulti, che vede la protagonista oscillare tra due mondi, la Napoli alta del Vomero e quella bassa di Poggioreale. Conosciamo dunque due sfaccettature della stessa città, e ci perdiamo tra i panorami di Posillipo e quelli delle case popolari.

Generazione 56k

La serie, realizzata in collaborazione con The Jackal e basata su un’idea originale di Francesco Ebbasta, narra le vicende di un gruppo di amici ed in particolare di due ragazzi che si ritrovano dopo vent’anni; d’obbligo è allora il viaggio nei ricordi, in una Napoli tra gli anni 80 e 90, coloratissima, dove allo stesso tempo c’è modernità (come lo sviluppo di app) e tradizione (come i taralli mangiati sul lungomare). Perfetta per ritornare indietro nel tempo, quando per incontrarsi con gli amici bastava suonare al campanello.

Maradona, sogno benedetto

Quale se non la serie dedicata a Maradona, poteva non essere ambientata a Napoli? Girata tra Uruguay e Spagna, il set si è spostato anche a Napoli per ripercorrere i quartieri dove il famoso calciatore è cresciuto diventando l’icona sportiva amatissima dai suoi seguaci. In particolare, gli episodi 6-7-8 sono quelli ambientati in città.