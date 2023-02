L’Eredità 23 febbraio 2023, alla prima ghigliottina Maurizio non ce la fa

Nella puntata di quest’oggi – 23 febbraio 2023 – è giunto al gioco finale de L’Eredità Maurizio, alla prima apparizione nel programma e già campione.

Alla sua prima ghigliottina, il neo-campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 80.000 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Contare

Cielo

Forza

Collo

Petto.

Dopo il canonico tempo di riflessione, il campione ha scritto la sua parola sul cartoncino: Stella, sebbene si sia pentito subito di non aver scritto la parola al plurale.

Ma non era Stella la parola scelta dagli autori per vincere la ghigliottina bensì Braccia.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna):

Contare sulle proprie braccia: contare solo su se stessi.

Alzare le Braccia al Cielo: “per una preghiera. Per la resa”.

Con la Forza delle braccia: con la forza delle braccia, soltanto con lo sforzo fisico.

Braccia al Collo: come in un abbraccio.

Braccia al Petto: come nel caso delle “braccia conserte”