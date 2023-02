The Mandalorian 3, quando esce? Ci sarà anche una quarta stagione?

Manca davvero poco per l’inizio della terza stagione di Mandalorian 3. I fan sono in attesa e Disney Plus per aumentare l’hype ha rilasciato un teaser che rivela alcuni dettagli sul nuovo capitolo. Cosa accadrà? Ma soprattutto, ci sarà anche una quarta stagione?

The Mandalorian 3 – di che parla?

Din Djarin ha smesso i panni del cacciatore di taglie solitario e si è riunito a Grogu. Giunti su Mandalore, il loro obiettivo è quello di ripristinare l’onore di Mando. I due protagonisti si scontreranno con Bo-Katan e sembrerebbe, come si intuisce dal trailer, non sarà entusiasta del loro arrivo e li inviterà ad abbandonare Mandalore. Queste prime scene aumentano la suspance dei telespettatori in attesa di sapere se questa ostilità influenzerà le dinamiche del film o se Din Djarin riuscirà a compiere il suo intento, ovvero quello di essere perdonato per le sue trasgressioni.

The Mandalorian 4 si farà?

In attesa di vedere The Mandalorian 3 che uscirà il 1 marzo, lo showrunner Jon Favreau ha confermato che le riprese della quarta stagione sono iniziate. A tal proposito il regista ha dichiarato: “Stagione 4? Sì, l’ho già scritta. Dobbiamo sapere dove racconteremo una storia completamente formata. Quindi, l’avevamo pianificata, Dave Filoni e io. E poi lentamente scrivi ciascuno episodio. Ho iniziato già durante la post-produzione (di S3), perché tutto deve sembrare una continuazione e una storia completa.”

Le riprese inizieranno il prossimo ottobre presso i Manhattan Beach Studios, in California, dunque potremmo vederla sugli schermi non prima del 2025. Per quanto riguarda il cast, secondo Making Star Wars sono state realizzate o sono in fase di realizzazione nuove armature per Moff Gideon, ulteriori stormtroopers specifici sempre per Gideon e un nuovo jetpack per Din Djarin. Questo confermerebbe che almeno i due personaggi ritorneranno per quella che sarebbe la quarta ed anche ultima stagione.

Buone speranze dunque per i fan dell’universo Marvel di rivedere presto i propri eroi e di sapere come si concluderanno le vicende ambientate nel mondo di Star Wars.