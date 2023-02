Jules Verne | Cosa sapere sull’opera teatrale in onda su Rai 5

In onda nella notte di venerdì 24 febbraio 2023 su Rai 5 ci sarà l’opera teatrale Jules Verne. Se non ne hai mai sentito parlare, di seguito vogliamo darti qualche informazione in più in merito.

Jules Verne, trama dell’opera di Giorgio Battistelli

“Jules Verne” è un’opera del compositore italiano Giorgio Battistelli. L’opera ha debuttato al Teatro dell’Opera di Roma nel 2011 e da allora è stata rappresentata in molti altri teatri in Italia e in Europa.

L’opera racconta la storia della vita e del lavoro di Jules Verne, esplorando il suo fascino per la scienza e la tecnologia, il suo amore per l’avventura e le sue lotte con le relazioni personali e le aspettative della società. Il libretto, di Luca Rossi, attinge agli scritti di Verne e al materiale biografico per creare un ritratto dell’uomo dietro le storie.

L’eclettismo musicale dell’opera

La colonna sonora di Battistelli incorpora una varietà di stili musicali, tra cui opera classica, musica elettronica e musica popolare tradizionale, riflettendo le diverse influenze sulla vita e sul lavoro di Verne. La produzione presenta anche un’elaborata scenografia, proiezioni ed effetti speciali per dare vita ai fantastici mondi di Verne sul palco.

Nel complesso, “Jules Verne” è un’opera unica e ambiziosa che esplora la vita e l’eredità di uno degli autori più amati della fantascienza e della letteratura d’avventura.

Quale versione andrà in scena?

La versione che la Rai manda in onda è quella inscenato presso il Teatro La Fenice di Venezia, in occasione dell’inaugurazione del 66° Festival Internazionale di Musica Contemporanea de La Biennale. Si tratta ad ogni modo di una composizione molto fantasiosa, tipica da camera, riproposta sotto forma di spettacolo per trio di percussioni. Nella versione proposta si esibiscono tre voci, una tromba e un pianoforte. Con questa nuova versione vi è la regia inedita di Ars Ludi, al contempo compositore ed interprete