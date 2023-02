GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 36: Ma allora i video ci sono quando vogliono!

Finalmente una puntata che mi ha tenuta incollata alla TV fino alla fine con grande interesse. La storia del provvedimento per alcuni vipponi l’avevano tenuta nascosta e non se n’era parlato neanche nelle anticipazioni. La busta nera ci ha nutriti ieri sera. Ma ragazzi visto che quando vogliono i video saltano fuori? Addirittura hanno recuperato l’audio quasi impossibile da recuperare. Ma pensa te, quando si impegnano trovano tutto, quindi i video mai mostrati di tante cose avvenute sono stati nascosti sotto il tappeto di proposito, abbiamo capito. Allora Micol, Tavassi, la Murgia e Donnamaria nascosti nel van a tarda notte hanno staccato i microfoni ambientali, pensavano di aver spento i loro e hanno detto delle cose non molto edificanti. Soprattutto Tavassi si è lasciato andare insinuando che Daniele sia gay o bisessuale. Quando qualche puntata fa lo disse Nikita di Donnamaria, si scatenò il putiferio, in questa situazione no perché scherzavano… Tavassi ha detto che scherza sempre così con Daniele, ma io non l’ho mai sentito dirgli in faccia “se Oriana avesse il p**e allora sì che Daniele si lascerebbe andare fisicamente”. Questo quello che ha riferito Tavassi a Dal Moro nel dopo puntata. A me non fa ridere questa battuta, soprattutto perché la persona interessata non era presente. I più furbi però sono stati Donnamaria e la Murgia perché il provvedimento sarebbe stato solo per gli Incorvassi per aver staccato i microfoni ambientali, ma loro due hanno svelato che Edoardo ha incontrato i genitori fuori dal seggio quando è andato a votare e la Murgia di aver riferito cose dell’esterno e quindi il provvedimento si è esteso anche a loro. Il mio parere è che la punizione la meritavano solo Edoardo e Micol perché cose rivelate e incontri con persone esterne non sono cose mai successe. Antonino quando è tornato dall’ospedale sapeva tutto quello che pensava la gente sui social, si dice abbia incontrato Ginevra, parlava di un telefono avuto durante la degenza e in casa ha riportato la qualsiasi e nessuno ha mai detto nulla. Ultima cosa su questa storia: Tavassi ha detto di aver staccato i microfoni perché non voleva che si sentisse che lui e Micol facevano l’amore. Perdonatemi ma io non ci credo. Sono pronta a ricredermi, ma ora come ora non ci credo. Non vedo passione tra loro, ho più trasporto io col mio gatto eddai. Sicuramente sono molto carini e si vogliono bene, ma passione zero. Per il resto in questa puntata abbiamo visto i Donnalisi come sempre scannarsi, dirsi le peggio cose e poi fare pace. Le donne che fanno pollaio una contro l’altra e l’eliminazione di Antonino Spinalbese. È venuta a prenderselo la sua Ginevra, che a quanto pare non sta più con Scucugnu’. Sono curiosa di vedere quanto dura questo ammmmore tra i Gintonic, sicuramente fino al tre aprile, quando finisce il GF, poi chissà.

Il provvedimento per i quattro del van è stato quello di mandarli al televoto d’ufficio, peccato che poi ci siano state le nomination e si sia aggiunta altra gente. Ma che provvedimento è se poi va a finire che magari nessuno dei quattro pagherà? Televoto eliminatorio quindi affollato con Tavassi, Micol, la Murgia, Donnamaria, Antonella, Nikita e Oriana. La cosa bella di questa votazione è che finalmente ci sono più spartani in gioco e quindi si potrà vedere come i fandom si divideranno. Fino ad oggi al televoto sono andati sempre più persiani contro uno spartano e tutti fandom degli spartani si univano per votare il loro, mentre gli altri erano sempre divisi. Questa volta invece anche i fandom di Sparta dovranno dividersi e vedremo quale sarà il fandom più forte in base a chi sarà il più votato.

