Il commissario Ricciardi 2, quando esce la seconda stagione della serie con Lino Guanciale?

Il commissario Ricciardi sta per tornare! La serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni verrà presto trasmessa dalla RAI. Quando esce? Cosa sappiamo sulla trama?

Il commissario Ricciardi 2 – quando esce e di cosa parla la seconda stagione?

Dal 6 marzo 2023 su RAI Uno verranno trasmessi i nuovi episodi del Commissario Ricciardi, Lino Guanciale torna nei panni di Luigi Alfredo Ricciardi nella Taranto degli anni 30 durante il governo fascista.

La crime fiction diretta da Gianpaolo Tescari e co-prodotta da Rai Fiction, Clemart e Rai Com, girata principalmente a Taranto (sebbene molte scene siano ambientate a Massafra e Napoli) vedrà nuovamente il commissario Ricciardi alle prese con nuove indagini da risolvere.

Nel quattro episodi che verranno trasmessi in prima serata a partire dal 6 marzo e per i quattro lunedì successivi, assisteremo alle vicende di Ricciardi e soprattutto vedremo come gestirà il dono (che per lui è in realtà una maledizione, poiché percepisce il dolore delle persone) che lo perseguita: può infatti vedere le anime delle persone vittime di morte violenta e percepire i loro ultimi pensieri, che diventano indizi per scoprire i colpevoli.

Il commissario si occuperà delle indagini non autorizzate per conto di una nobildonna, a proposito di un caso irrisolto ma i suoi problemi personali lo metteranno a dura prova. Avremo quindi modo di conoscere il personaggio anche da altri punti di vista più intimi e personali.

Ci sarà spazio anche per approfondire il triangolo amoroso tra Ricciardi, Livia ed Enrica, mentre con la presenza di Maione ci saranno momenti comici che andranno ad alleggerire la trama.

Il commissario Ricciardi 2

Nella seconda stagione de Il commissario Ricciardi, rivedremo volti noti del primo capitolo. In primis Guanciale, ma anche Antonio Milo (interprete di Maione, il braccio destro del protagonista), Serena Iansiti (Livia Lucani), Maria Vera Ratti (Enrica Colombo) ed Enrico Ianniello (Bruno Modo). Partecipano anche il regista Gianpaolo Tescari e Salvatore Basile, sceneggiatore della seconda stagione.