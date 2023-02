Sarah Altobello è rifatta? Ecco com’è cambiata nel tempo e com’è oggi

Sarah Altobello è una grande protagonista del Grande Fratello Vip 7, reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di una ragazza che con il trascorrere delle settimane è riuscita a farsi conoscere ed apprezzare dai telespettatori. Ma, cosa sappiamo di lei? In modo particolare sono molti a domandarsi se la gieffina sia rifatta oppure no. Ed ecco che proprio qui di seguito proveremo a dare la risposta a tale domanda.

Chi è Sarah Altobello

Sarah Altobello è nata a Modugno, Bari, nel mese di aprile del 1988. Cresciuta all’interno di una famiglia in cui tutti hanno dedicato parecchio tempo allo studio conseguendo anche la laurea ecco che i sogni di Sarah invece, al contrario, sono sempre stati diversi. La ragazza infatti ha sempre desiderato entrare a far parte del mondo della televisione e dello spettacolo, e in particolare il suo grande sogno è quello di diventare una presentatrice televisiva. Ha iniziato a lavorare come modella in showroom, poi ha lavorato anche come cubista e piano piano si è fatta conoscere sui social dove giorno dopo giorno sono state sempre di più le persone che hanno scelto di seguirla. A contraddistinguere la Altobello è la forte somiglianza con Melania Trump ed infatti è stata definita una sua sosia. Ma vi sono anche coloro che hanno notato nel tempo una somiglianza con la bella Belen. Parlando della sua carriera è inoltre possibile dire che ha lavorato come opinionista a Domenica In e Pomeriggio Cinque ma non solo. Ha preso parte anche ad alcune puntate di Ciao Darwin ed è stata anche una concorrente dell’Isola dei Famosi. Oggi invece è una concorrente del Grande Fratello Vip 7, reality all’interno del quale si è tanto fatta apprezzare per la sua simpatia. Anche se non sono mancate le polemiche all’interno della casa con altri concorrenti, tra questi ad esempio Attilio Romita ma non solo.

Sarah Altobello è rifatta?

Ma Sarah Altobello è rifatta oppure no? In realtà sono molti a credere che la giovane abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. In modo particolare a far nascere il sospetto sono le sue labbra particolarmente carnose. Ma ecco che proprio la diretta interessata in diverse occasioni ha voluto smentire tali voci sostenendo di non aver mai rifatto nulla. I sospetti sono nati inoltre in seguito alla condivisione sul web di una particolare fotografia in cui è possibile notare una differenza piuttosto evidente tra come Sarah appariva fino a qualche anno fa e come appare adesso. Nella foto in questione è possibile notare dei contorni della bocca molto sottili. Ma la gieffina nel corso di un’intervista rilasciata a RTL 102.5 ha rivelato che le differenze notate sono legate semplicemente al fatto che la fotografia in questione risale a molti anni fa. E ha poi voluto sottolineare ancora una volta di non aver effettuato mai alcun ritocchino estetico. Ma sarà davvero così oppure no?