Cake Star, quali sono le pasticcerie in sfida presso il Lago d’Iseo?

Cake Star è una competizione di pasticceria, una tra le più importanti degli ultimi tempi. Il programma va in onda su Real time e mette alla prova le abilità dei migliori pasticceri provenienti da tutto il mondo. Oggi vogliamo parlarvi delle pasticcerie che si sfideranno presso Il lago d’Iseo, svelandovi anche la pasticceria vincitrice.

Cake star, quali pasticcerie si sfideranno presso il Lago d’Iseo

I partecipanti di questa competizione di pasticceria, in generale devono creare torte spettacolari, non solo dal punto di vista del gusto, ma anche dell’estetica. Puntata dopo puntata, gi esperti giudici dovranno valutare le torte in base a diversi criteri, tra cui la tecnica, la creatività e l’originalità. Soltanto il migliore tra tutti viene nominato “Cake Star”. Chi vince si casa un premio in denaro oltre che la fama mondiale nel mondo della pasticceria. In questa puntata speciale, i maestri dolciari Damiano Carrara e Tommaso Foglia si troveranno in tre località del Lago d’Iseo. In gara avremo la Pasticceria Dolce Lago di David Mazza, a Sarnico che è specializzata in dolceria moderna. E poi ancora la Pasticceria Chocolaterie di Fabio Nazzari ad Iseo, dove si possono anche seguire dei corsi. Infine, a completare la squadra degli sfidanti La Forneria di Juri Caseri a Paratico, che non è solo specializzata in pasticceria ma anche in gastronomia.

Chi vincerà?

Le tre pasticcerie hanno provato a convincere i giudici sfidandosi tra di loro. Ogni contendente è stato giudicato con voti da 0 a 5, per l’estetica della pasticceria, il cabaret delle paste e il pezzo forte che ovviamente hanno scelto loro. Tra le tre, a vincere è stata la pasticceria Forneria del Lago, avendo ottenuto ben 38 stelle totali. A seguire 35 stelle per Nazzari e 31 stelle Dolce Lago. Le tre pasticcerie si sono sfidate, oltre che per portare a casa la vittoria anche un premio in denaro che ammonta a 2 mila euro.