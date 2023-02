Es Iz Amerike | Cosa si sa sullo spettacolo in onda su Rai 5 in prima serata

Una prima serata di folklore e cultura quella di rai 5, sabato 25 febbraio 2023. Si tratta dell’opera Es Iz Amerike, pronta ad intrattenere il pubblico e a dargli informazioni importanti sulla cultura multipla americana. Anche denominata, “Cosa ci vuoi fare, è l’America”, vediamo il suo contenuto.

Cosa si sa dell’opera Es iz Amerike

“Cosa ci vuoi fare, è l’America” ??è un’opera teatrale scritta, diretta e interpretata dall’attore, musicista e scrittore italiano Moni Ovadia. La pièce esplora la storia e la cultura degli Stati Uniti, mettendo in luce le contraddizioni e le disuguaglianze sociali del paese.

La pièce presenta diverse sezioni, ognuna delle quali affronta un aspetto specifico dell’America, tra cui la storia degli Stati Uniti, la cultura popolare, la politica, il capitalismo, l’immigrazione e la lotta per i diritti civili.

Ovadia utilizza la sua vasta conoscenza della storia, della musica e della cultura americana per creare uno spettacolo che è allo stesso tempo divertente e provocatorio, che mira a sfidare le percezioni comuni dell’America ea porre domande sulle sue contraddizioni e sfide attuali.

Lo spettacolo in giro per l’Italia e nel mondo

“Cosa ci vuoi fare, è l’America” ??è stata rappresentata in diversi teatri in Italia e all’estero, ricevendo recensioni positive per la sua originalità e la sua capacità di stimolare il pensiero critico.

Per l’occasione viene proposta la versione maestosa resa ancora più eloquente dalla voce Lee Colbert, una cantante molto elegante, dalla sensibilità sopraffine e ovviamente cresciuta professionalmente nella Grande Mela. Affianca la voce portante un ensemble di ottimi musicisti. A dirigere l’orchestra c’è il maestro Emilio Vallorani.

Un viaggio suggestivo

Sarà questo un viaggio suggestivo per il pubblico, verso l’eclettismo musicale e umoristico che contraddistingue la yiddishkeit e che può portare oltre i confini del musical e dell’opera grazie anche ai compositori minimalisti. L’opera porta alla scoperta di quel genio ebraico americano che ormai fa parte della cultura di tutto il mondo.