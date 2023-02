Lo zoo di vetro | Curiosità sull’opera teatrale in onda su Rai 5

Il sabato pomeriggio di Rai 5 porta in onda un’opera teatrale del tutto particolare. Ecco il 25 febbraio 2023 cosa vedremo: Lo zoo di vetro. Scopriamo insieme trama e non solo.

La trama dell’opera Lo zoo di vetro

“Lo zoo di vetro” è un’opera teatrale scritta da Tennessee Williams. Fu rappresentata per la prima volta nel 1944 e ottenne un grande successo di pubblico e critica.

La pièce si concentra sulla famiglia Wingfield, composta dalla madre Amanda ei suoi due figli Tom e Laura, che vivono in una casa povera nel quartiere francese di New Orleans durante la Grande Depressione degli anni ’30. Tom è l’unico a lavorare e sogna di fuggire dalla monotonia della vita familiare per diventare uno scrittore. Laura è una ragazza timida e insicura, con una gamba zoppa, che vive nel suo mondo interiore e che la madre cerca disperatamente di sistemare con un buon partito.

La trama si sviluppa attorno al tentativo di Amanda di trovare un pretendente per Laura, portando a casa Jim, un vecchio compagno di classe di Tom, con il quale Laura aveva un debole. Tuttavia, il piano di Amanda fallisce e il finale è segnato dalla delusione e dal senso di fallimento della famiglia Wingfield.

Opera pluripremiata di Tennessee Williams

“Lo zoo di vetro” è una delle opere più famose di Tennessee Williams e ha ottenuto numerosi premi teatrali, tra cui il New York Drama Critics’ Circle Award e il Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1945. La pièce è stata adattata per il cinema e la televisione ed è stata rappresentata in tutto il mondo, diventando un classico del teatro americano.

Il cast della versione in onda su Rai 5

Parliamo di una versione andata in scena nel 1963 per la regia di Vittorio Cottafavi. La traduzione è di Gerardo Guerrieri. Nel cast ci sono Sarah Ferrati, Anna Maria Guarnieri, Paolo Graziosi, Orazio Orlando.