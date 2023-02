Paddington, quanti film sono? Ne usciranno altri? Trama e curiosità sul franchising

Paddington,è un film del 2014 diretto da Paul King, che ha avuto un gradissimo successo. A questo ne sono seguiti poi altre tre, che hanno confermato il successo ottenuto dal primo. Ad ogni modo, tutti gli appassionati del franchising si chiedono se a breve usciranno altri film. Ecco tutte le curiosità al riguardo.

Paddington, quanti film sono?

Il primo film risale al 2014 ed è diretto da Paul King, scritto da King e Hamish McColl e prodotto da David Heyman. Per chi non avesse mai sentito parlare di questo film, è basato sulla storia dell’orso Paddington, un personaggio della letteratura inglese, ovviamente per bambini e creato da Michael Bond. Il film ha ottenuto un grandissimo successo ed ha incassato ben 282 milioni di dollari. Visto il grande successo, nel 2017 è poi arrivato il sequel diretto da Paul King e intitolato proprio Paddington 2.

E arriviamo a Paddington 3, il terzo film che stando a quanto è emerso sarebbe ancora in fase di sviluppo, ma la cui uscita è prevista nel 2023. Sulla trama di quest’ultimo non si hanno informazioni, ma una cosa sembra essere certa, ovvero che il regista dei due precedenti capitoli non sarà dietro la macchina da presa, ma avrà un ruolo nella sceneggiatura. Molti si chiedono se ci sarà un quarto capitolo della serie, ma essendo che il terzo ancora non è stato neppure terminato, è difficile rispondere a questa domanda.

Trama e curiosità

Il primo film Paddington, così come gli altri due si basano sulla storia dell’orso Paddington personaggio della letteratura inglese per bambini e ideato da Michael Bond. La trama segue le avventure di un orso peruviano che si chiama appunto Paddington. Quest’ultimo arriva a Londra alla ricerca di una nuova casa e proprio in questa città incontra la famiglia Brown. L’orso viene accolto da questa famiglia, all’interno della loro casa al numero 32 di Windsor Gardens. L’orso cerca di adattarsi alla vita in una grande città, e nel contempo fa amicizia con molti personaggi colorati, tra questi i vicini di casa, e poi ancora cuoco francese e un cacciatore di animali. Ad un certo punto, un cattivo tassista cerca di catturarlo, ed è li che interviene la famiglia Brown, che farà di tutto per salvare il loro nuovo amico.