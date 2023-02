Colpa delle stelle è basato su una storia vera? Come finisce?

Colpa delle stelle, un film che ha ottenuto un successo davvero straordinario e che non tutti forse sanno, ma è ispirato ad una storia vera. Il film, con la regia di Josh Boone, è arrivato nelle sale cinematografiche nel 2014 e nel giro di pochissimo tempo la pellicola ha avuto un successo davvero strepitoso. Sembra che solo in Italia, il film sia riuscito a guadagnare oltre 5 milioni di euro, mentre a livello mondiale ha incassato oltre 300 milioni di dollari. Sicuramente a contribuire a questo grande successo è stata la storia, ma anche la bravura dei sue giovani attori protagonisti. Ma sapete come finisce?

Colpa delle stelle il film, curiosità e trama

Il film nasce da un romanzo che è stato pubblicato nel 2012 da John Green, che a sua volta si è rifatto ad una storia vera. I protagonisti di questa pellicola sono due giovani adolescenti, Hazel Grace Lancaster interpretato da Shailene Woodley e Augustus Waters, interpretato da Ansel Elgort. Questo film, si basa sulla vita della sedicenne Hazel Grace Lancaster, che purtroppo è impegnata a lottare contro il cancro alla tiroide e facente parte di un gruppo di supporto per i malati di tumore. Proprio grazie a questa comunità, la giovane incontra Augustus, proprio durante il primo giorno di partecipazione al gruppo. I due giovani si troveranno costretti a vivere purtroppo in base alle loro condizioni di salute, rinunciando spesso a tante cose, ai loro più grandi desideri. Tra loro però scoppierà l’amore ed i due ragazzi si innamoreranno perdutamente l’uno dell’altro, capendo il vero significato dell’amore.

La vera storia che ha ispirato il romanzo

La storia di Colpa delle stelle è reale, ed ha come protagonista Esther Earl, una ragazza molto giovane, malata di cancro. Nata nel 1994, all’età di 12 anni purtroppo le viene diagnosticato un cancro alla tiroide. Da quel momento ovviamente la sua vita è cambiata, anche se la giovane ha affrontato la malattia con grande coraggio. Ha aperto un canale Youtube parlando della malattia e della sua vita, finendo per diventare una star sul web. La giovane è purtroppo scomparsa il 25 agosto del 2010 all’età di 16 anni. La giovane aveva conosciuto Green nel 2009 durante un evento dedicato ad Harry Potter. Fu proprio Green a notare la ragazza che portava con se la bombola d’ossigeno. Così, tra i due da quel momento nacque una grande amicizia.

Come finisce?

Alla fine del film, Augustus peggiora improvvisamente e viene ricoverato in ospedale. Hazel corre da lui ma purtroppo lo trova in fin di vita. Augustus muore poco dopo e lascia Hazel in profondo dolore. La storia si conclude con Hazel che cerca di capire come continuare a vivere senza di Augustus. La scena finale del film mostra Hazel seduta sola in un parco che guarda il cielo, ricordando i momenti felici passati con Augustus.